世足∕英格蘭出線8強就定位 歐洲搶下6席

2018-07-04 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



英格蘭今天在世足16強淘汰賽打破PK必敗的悲情魔咒，以4：3驚喜擊退哥倫比亞，奪下最後一張的8強門票；俄羅斯世足8強名單全數出列，歐洲毫無意外地再次成為最大贏家，一口氣占據6席，南美洲則由巴西和烏拉圭代表，亞洲和中北美洲球隊則是步入非洲球隊後塵，提早飛離俄羅斯。

16強淘汰賽中，只有烏拉圭能擋下來自歐洲的挑戰，2：1力克葡萄牙而出，阿根廷、日本與哥倫比亞則先後成為歐洲強權的刀下亡魂，無緣搭上8強列車。

8強賽將於台灣時間6日晚上10點登場，由烏拉圭和法國打頭陣。烏拉圭主力前鋒卡巴尼（Edison Cavani）能不能及時出賽將成左右戰局的因素，他在前一戰獨進2球後跛腳傷退，最近更被外媒拍到連下樓梯都有困難，傷況恐不樂觀；而法國這方也有隱憂，防守重臣馬圖伊迪（Blaise Matuidi）累積2張黃牌被禁賽一場，將缺席對烏拉圭之戰。

已有五冠在手的巴西， 在16強賽以2：0力退墨西哥，也是比數差最大的，不過在7日凌晨2時的8強賽要遭遇強敵比利時；這兩隊被評為有問鼎冠軍的實力，如今提前交鋒，勢必會有一場激戰。

英格蘭則是「歐洲半邊」籤表的老大哥，7日晚上10時對戰瑞典，只要不輕敵，應該就能無痛晉級四強。

地主俄羅斯在爆冷推翻「無敵艦隊」西班牙後又找回好籤運，將於8日凌晨2時的8強戰遭遇克羅埃西亞，有機會拚出線權。