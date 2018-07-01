大馬羽賽／首局5分逆轉 戴資穎擊敗何冰嬌連霸

2018-07-01 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



戴資穎在馬來西亞羽球公開賽完成女單二連霸。圖／badminton photo提供（資料照） 分享 facebook 儘管首局面臨對手3個局末點機會，我國羽球「世界球后」戴資穎頂住壓力，反倒連得5分逆轉搶下首局，最終耗時35分鐘，就以22：20、21：11拍落女單世界排名第7的大陸好手何冰嬌，除了寫下對戰5連勝外，也完成馬來西亞羽球公開賽女單衛冕。

女單冠軍戰戴資穎碰上左手持拍的何冰嬌，過去兩人5度交手，戴資穎取得4勝1負的對戰優勢，且是4連勝的狀態，不過何冰嬌近況同樣不錯，先後拍落日本好手山口茜和泰國「一姊」依瑟儂（Ratchanok Intanon），一路闖進女單最終戰。

首局戰況就十分膠著，雙方展開一場拉鋸戰，共出現11次平手，17：17後戴資穎出現過多失誤又連丟3分，讓何冰嬌率先取得20：17、3個局末點機會，不過戴資穎頂住壓力，順利化解對手3個局末點機會，連得5分、以22：20逆轉搶下首局。

挾著這股氣勢，次局戴資穎先丟1分後，隨即展開反攻，不管是網前放小球或殺球，打得對手毫無招架之力，戴資穎連得12分奠定勝基，最終就以直落二局拍落何冰嬌，完成馬來西亞羽球公開賽女單二連霸。

戴資穎大馬賽衛冕成功 球后寶座更穩固

【中央社／台北1日電】

大馬羽球公開賽，世界球后戴資穎今天在球迷高喊加油聲中，以直落二擊敗中國選手何冰嬌封后。戴資穎是去年女單冠軍，今年成功衛冕積分大進補，球后寶座更穩固。

戴資穎今天以22比20、21比11，擊敗世界排名第7名的何冰嬌。

戴資穎賽後也高舉球拍，向現場加油球迷表示感謝。

戴資穎與何冰嬌兩人迄今對戰共6次，戴資穎共取得5連勝絕佳優勢，除今天對戰獲勝外，最近一次對戰是今年在武漢舉行的亞錦賽8強戰，戴資穎以21比14、21比9輕鬆取勝。

球迷林查理告訴中央社記者，戴資穎這次衛冕成功，除了笑納女單冠軍獎金美金4萬9000元（約新台幣149萬元）之外，賽事積分也入帳1萬1000分，預計12日的積分將來到9萬867分，甩開排名第2的山口茜，球后寶座坐得更穩固。

林查理指出，戴資穎將大馬視為福地，職業生涯在大馬4度打入決賽3度奪冠。她在2013年首次打入決賽就擊敗中國姚雪登上冠軍后座，2016年、2017年、2018年則連續三年打入決賽，除2016年不敵泰國女將拉差諾（Ratchanok Intanon）屈居亞軍，其他皆由戴資穎笑到最後。

值得注意的是，戴資穎這次比賽球衣、球鞋也是球迷關注焦點。這次穿上由贊助廠商全新量身打造的王冠系列戰服，除顏色設計與眾不同令人眼睛為之一亮，還使用了由咖啡渣製作的紗線，具除臭、防曬、速乾的功能，由於利用回收咖啡渣，不再耗費能源進行碳化，減碳又環保。

戴資穎奪得冠軍後，將隨即轉往印尼雅加達，參加總獎金美金125萬元（約新台幣3807萬元）的印尼世界巡迴賽Super 1000賽。

世界羽球聯盟（BWF）全新賽制今年上路，馬來西亞公開賽是屬於世界巡迴賽 Super 750（World TourSuper 750）等級的高階比賽，總獎金為美金70萬元（約新台幣2128萬元）。這項賽事從26日開始，為期6天。