林德福請辭返鄉 體育署同仁夾道歡送
體育署署長林德福在昨天傳出下台消息後，今天的體育署署務會議上他也親自向同仁宣布「我要回家了」，並在體育署全體人員的歡送下搭車離開，而新任署長職缺也傳出將由國體大校長高俊雄接任，不過上任日期仍未定案。
林德福今天下午在體育署接受全體同仁的歡送，他也與在場人員一一握手和合照後搭車離開體育署，在上車前林德福不改幽默的表示：「大家都很開心我要走。」
今天下午的例行記者會，也由副署長王水文代為出席，他在記者會上表示，林德福是在今天下午的署務會議上宣布請辭消息，辭呈也已經送往教育部，並從今天起請假返回故鄉宜蘭。
對於在亞運前夕宣布請辭，王水文指出，林德福對於目前在國訓中心集訓的亞運隊選手仍舊相當掛心，並且特別交代國訓中心執行長李文彬，在最後一段集訓期間必須要好好照顧選手起居和需求。
至於林德福在任內提出包括SBL職業化、國內足球發展的議題，王水文認為這都是林德福與體育署在深思熟慮下所做出的決定：「我個人覺得應該是會有後續。」
林德福臨別感言全文：
珍惜體改成果 續為選手後盾
承蒙林全前院長及潘文忠前部長厚愛，德福有幸在2017年的3月17日，接下體育署長的工作。因緣際會，這15個月來，台灣體壇迎來了振奮人心的2017年世界大學運動會，也經歷了備受國人期待的體育改革。
世界大學運動會是臺灣有史以來主辦過層級最高的國際體育賽事，德福有幸擔任中華健兒的領隊，最難忘的首推世大運開幕式，當舉世都在電視機前，觀看台灣如何籌辦這個規模與重要性僅次於奧運會的國際盛會時，卻發現選手並沒有隨著掌旗官進場，原因是場外反年改的陳抗行動，恐波及選手安全。正巧當時我從開幕現場來到選手聚集的小巨蛋，準備帶領台灣代表團進場，卻發現選手都被留在場內無法參與開幕；在了解狀況後，才行經陳抗點的我，研判情勢已被控制，選手安全無虞，立即堅持應讓選手進場，至少台灣代表團要進場。就在我國選手開始整隊時，原本應率先進場的加拿大代表隊也跟著動起來，從而促成了所有選手一起參與開幕式，化解了一場危機，避免台灣淪為國際笑話。如今回想起來，如果開幕式選手進場開了天窗，即便台灣選手締造了26金34銀30銅佳績，也將成為2017台北世大運難以彌補的缺憾。
而所謂的體育改革，具體的說，就是要依《國民體育法》推動72個單項協會組織章程變革與重新改選，這是台灣體育界數十年來的第一次，不但是史無前例的鉅變，也是台灣體育環境與體育文化的大改造，德福與體育署同仁恭逢其盛，全署上下無不全力以赴。欣慰的是，迄今絕大多數單項協會，都能參採新法精神，順利完成改選，唯一尚待改組的足球協會，相信也會在近期內順利完成改選作業。
回顧這歷時一年餘的體育改革，從第一階段的《國民體育法》立法，到去年9月起推動各單項協會改組，體育署在國人期待下，歷經諸多風雨始終秉持落實國體法的立法精神，逐步建立起新的體制。這一過程中，幾個攸關體改成敗的重要環節，體育署不改其志堅持到底，包括全面將「財務透明化」、「組織開放化」、「營運專業化」及「績效考核客觀化」的國體法四大立法精神，載明在各協會的章程裡。這是至關重要的體制建立，也是台灣體育發展的根本，今後各協會一旦據以展開運作，就是具體落實國體法之時。其次是曾經引發許多質疑、許多爭議的「會員預報名制」，如今看來若果體育署沒有設計「會員預報名制」，或迫於壓力，沒有堅守到底，將受理報名機制回歸協會，勢必形成一場不公平的競選，帶來沒完沒了的紛擾，國人期許深深的體改，恐要功虧一簣。
德福常自嘲，這一場體育改革，仿如世界杯足球賽的一記「曲球勁射」，初時看似踢歪了，到了末了竟然來個大轉彎，最終命中門柱反彈破網。如今德福所提出的理事長由會員直選政策，在已完成改選的71個協會中占比達66.1%；另外，保障運動員參與協會方面，透過制度設計，包括戴資穎、林育信、許淑淨、楊金桂、譚雅婷等深具代表性運動員，都順利進入各協會成為選手理事。這些改變，不但為協會注入活血，改造協會生態，也讓全民參與及保障選手的初衷得以落實。
現在，各單項協會完成改組，象徵著體育改革有了初步的成果，對德福而言，也算是完成了階段性任務，署長的工作也來到了交棒的時刻；容我援用15年前離開體育委員會主任委員時的話：「體育署長的工作，如同4百接力賽，1人跑1百米，總是比1人跑4百米來的快」，期待不論是體育署的體育行政推動，或是下一階段的體育改革，都能一棒接一棒，讓台灣體育奔向更健康、更美好的未來。
在這告別的時刻，回頭檢視以往種種，並非期待大家的掌聲，而是誠懇的向國人報告，體改如同年改，一路走來歷經艱辛並非容易，德福在此希望大家共同珍惜體改的初步成果，持續成為選手的後盾，願台灣體育在新建立的體制上日日茁壯；而改革帶來的陣痛，包括各種恩怨情仇、紛紛擾擾，請都交給德福一併帶走。
最後，要特別感謝體育署所有同仁，沒有你們的一起奮戰，體改之路必定更加坎坷難行；也要感謝媒體朋友，因為你們的適時建言，讓體改少走冤枉路；更要向網路上廣大的、關注體改的青年朋友道聲謝謝，由於你們對體育改革的聲浪，讓我在體改這趟路上，看到台灣年輕人對體育運動的熱情與希望；德福回想去年3月就任之時，曾表達願將餘生奉獻給台灣體育，這一初衷，不會因離開署長的位置而改變，今後將以一介平民之身，和眾多國人一樣，持續以個人力量，關心台灣體育的未來，為台灣體育加油打氣。大家後會有期了！
留言