林德福請辭返鄉 體育署同仁夾道歡送

2018-06-28 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



體育署署長林德福在今天宣布請辭並搭車返鄉。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

體育署署長林德福在昨天傳出下台消息後，今天的體育署署務會議上他也親自向同仁宣布「我要回家了」，並在體育署全體人員的歡送下搭車離開，而新任署長職缺也傳出將由國體大校長高俊雄接任，不過上任日期仍未定案。

林德福今天下午在體育署接受全體同仁的歡送，他也與在場人員一一握手和合照後搭車離開體育署，在上車前林德福不改幽默的表示：「大家都很開心我要走。」

今天下午的例行記者會，也由副署長王水文代為出席，他在記者會上表示，林德福是在今天下午的署務會議上宣布請辭消息，辭呈也已經送往教育部，並從今天起請假返回故鄉宜蘭。

對於在亞運前夕宣布請辭，王水文指出，林德福對於目前在國訓中心集訓的亞運隊選手仍舊相當掛心，並且特別交代國訓中心執行長李文彬，在最後一段集訓期間必須要好好照顧選手起居和需求。

至於林德福在任內提出包括SBL職業化、國內足球發展的議題，王水文認為這都是林德福與體育署在深思熟慮下所做出的決定：「我個人覺得應該是會有後續。」

體育署署長林德福（左）與同仁一一道別。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

林德福臨別感言全文：