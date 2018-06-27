溫布頓／馬拉松大戰沒能逆轉 謝政鵬無緣會內

2018-06-27 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



去年首度登上溫布頓男雙會內賽舞台，我國網將「A鵬」謝政鵬今年再度拿到草地大滿貫門票，他和烏拉圭搭檔貝哈爾今天苦戰2小時又24分鐘，4：6、7：6（7：4）、6：8不敵列第3種子的德國貝格曼／日本內山靖崇，無緣和姊姊謝淑薇會內賽會合。

草地大滿貫溫布頓7月2日開戰，會外賽本周先登場，台將「小胖」楊宗樺和「Jason」莊吉生接棒在男單亮相，雙打則由謝政鵬和「小毛」彭賢尹尋求會內門票，不過兩名台將男雙首輪就碰頭，由排第7種子的謝政鵬組合以3盤摘下勝利。

今天挑戰第3種子，台烏組合第一盤雙方前9局都互保發球局，但謝政鵬組合唯一被破發就是在第10局，讓對手以6：4先下一城。

第二盤和首盤戰況相似，不過謝政鵬組合在第9局率先有破發機會，但2次機會都遭對手瓦解，使得戰局進入「搶7」，不過謝政鵬組合搶7沒再錯過良機，2：2平手下連拿3分，以7：6（7：4）扳平盤數。

決勝盤改由台烏配先發球，率先保發後，第2局馬上製造破發點，只是全場第4個破發點仍沒把握，第6局也是錯失40：15的兩個破發機會；全場8個破發機會只把握1次的台烏組合，關鍵13局連丟4球遭破發，第14局也沒能突破，讓對手8：6帶走會內賽門票。

男單會外賽，楊宗樺首戰先盛後衰出局，莊吉生則連闖2關，只要明天擊敗會外排16種子的義大利法比亞諾，就能闖進生涯第一度的大滿貫會內賽。

由於「一哥」盧彥勳本月肩膀動刀，溫布頓確定缺席，莊吉生也成男單僅存的台將希望。