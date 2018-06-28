馬來西亞羽賽／台多組選手首輪過關

2018-06-28 05:00 中央社 新加坡27日專電



台灣選手今天在馬來西亞羽球公開賽中有多組選手晉級，女單戴資穎開紅盤擊敗大馬女將謝抒芽，朝衛冕之路跨出第一步。

台灣選手今天分別在男女單人、男雙及女雙賽事出戰。戴資穎、李佳馨在女單賽事均以直落二晉級。

李佳馨出戰世界排名第370的美國選手，以直落二輕鬆晉級，明天挑戰排名第7的中國選手何冰嬌。

男單部分，世界排名第4、大會男單第6種子的台灣好手周天成，出戰排名第29的丹麥選手基姆奇（RasmusGemke）以直落二獲勝，明天將對上排名第9的香港選手伍家朗。

世界排名第15的王子維對決排名第21的印度選手普拉尼斯（Sai Praneeth B.），同樣以直落二告捷，明天將對上印度羽球一哥、排名第7的斯理坎特（KidambiSrikanth）。

混雙部分，王齊麟與李佳馨組合明天將對戰泰國選手。

戴資穎在賽後指出，今天發揮的還算可以。她明天將出戰排名第13名的加拿大選手李文珊。

王子維賽後告訴中央社記者，整體發揮的不錯，有打出節奏，沒有急躁進攻，多了一些拉吊球，掌握進攻契機得分。

周天成指出，和對手攻防咬的很緊，不斷尋找機會突破，並乘對手疲憊或精力下降的空檔反擊。

另外，女單江穎麗（舊名江美慧）、男雙組合盧敬堯與楊博涵、王齊麟與陳宏麟、蘇敬恒與廖敏竣，女雙許雅晴與吳玓蓉、陳曉歡與胡綾芳止步首輪。

世界羽球聯盟（BWF）全新賽制今年上路，為期6天的馬來西亞公開賽屬世界巡迴賽Super 750等級的高階賽事，總獎金為美金70萬元（約新台幣2128萬元）。