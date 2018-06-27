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路跑／舉重女神、空手道甜心 合體推三星公益路跑

2018-06-27 20:25聯合報 記者曾思儒╱即時報導

今年邁入第14屆的「三星公益路跑」將於10月14日在台北市府前廣場開跑，今天正式開放報名，台灣三星將邀請知名運動英雄們組成「星美好聯盟」，聯盟成員之一的「舉重女神」郭婞淳今天也現身記者會，和「空手道甜心」文姿云合體推動公益。

三星公益路跑延續歷年傳統，報名費將全數捐贈給財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會，作為「星美好獎助學金」，投身公益不遺餘力的郭婞淳也將第2度參與賽事，她將和「鞍馬王子」李智凱、亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村及跨欄「一哥」陳傑擔任今年的活動領跑人。

「空手道甜心」文姿云今年雖因賽事無法出席路跑現場，但在今天記者會中傳授家扶受助學童蔡宇魁空手道基本功及訓練心法，以實際行動鼓勵下一代。

三星公益路跑從2005年起舉辦，每年平均約有27000位民眾參加，台灣三星電子行銷部處長劉姿瓘表示「星美好」公益計畫是從星教育、星人才、星關懷、星環境四大面向出發，其中運動贊助及公益路跑正是「星人才」的承諾與實踐，星美好獎助學金每年預計資助全台國小到大專200位家扶學童，讓他們在體育、藝術、音樂、戲劇等領域得以發揮天賦，不因家境困難而受到阻礙，「三星熱烈歡迎全台民眾一起參與公益路跑，為台灣未來的希望加油！」

三星公益路跑今開放報名，領跑大使郭婞淳（右）和空手道甜心文姿云現身力挺。圖／三星...
三星公益路跑今開放報名，領跑大使郭婞淳（右）和空手道甜心文姿云現身力挺。圖／三星電子提供
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台灣三星電子長期關注體育人才培育，邀請體壇眾好手文姿云（左起）、鄭兆村、陳傑、李...
台灣三星電子長期關注體育人才培育，邀請體壇眾好手文姿云（左起）、鄭兆村、陳傑、李智凱、郭婞淳共同為三星公益路跑發聲。 圖／三星電子提供
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三星公益路跑今開放報名，台灣三星電子行銷部處長劉姿瓘（左起）、 文姿云、星美好小...
三星公益路跑今開放報名，台灣三星電子行銷部處長劉姿瓘（左起）、 文姿云、星美好小將蔡宇魁和郭婞淳記者會一同站台。 圖／三星電子提供
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郭婞淳文姿云舉重
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