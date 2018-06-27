路跑／舉重女神、空手道甜心 合體推三星公益路跑

2018-06-27 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



今年邁入第14屆的「三星公益路跑」將於10月14日在台北市府前廣場開跑，今天正式開放報名，台灣三星將邀請知名運動英雄們組成「星美好聯盟」，聯盟成員之一的「舉重女神」郭婞淳今天也現身記者會，和「空手道甜心」文姿云合體推動公益。

三星公益路跑延續歷年傳統，報名費將全數捐贈給財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會，作為「星美好獎助學金」，投身公益不遺餘力的郭婞淳也將第2度參與賽事，她將和「鞍馬王子」李智凱、亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村及跨欄「一哥」陳傑擔任今年的活動領跑人。

「空手道甜心」文姿云今年雖因賽事無法出席路跑現場，但在今天記者會中傳授家扶受助學童蔡宇魁空手道基本功及訓練心法，以實際行動鼓勵下一代。