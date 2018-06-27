專屬你的第一次 寶礦力第一屆路跑9/22初登場

2018-06-27 15:26 聯合新聞網 綜合報導



截圖自寶礦力官方粉絲團 分享 facebook

全力應援熱血初衷 寶礦力路跑初登場

你有多久沒有盡情流汗了？有多久沒和朋友們盡興玩樂？放下手機和電玩，揪團來參加屬於你的寶礦力第一屆路跑吧！

一直以來，用電解質全力應援你的寶礦力，不只「解身體的渴」，也秉持這個初衷，透過有趣的賽事體驗，讓跑友們了解「夏日運動補充電解質」的重要性，同時也能跑出更多樂趣與專屬回憶，從此更愛運動、暢快享受健康生活！

最有趣的網紅HOWHOW獨家現身

在專業應援部分，賽前有NIKE+ RUN CLUB做你的最強訓練夥伴，讓你第一次路跑也能輕鬆上手！賽事分5K、10K兩組，讓跑友們能選擇最適合的組別參加。活動中提供互動拍照牆、打卡抽金牌等趣味應援與豐富物資回饋，可以邊跑邊玩；也邀請到知名網紅HOWHOW擔任路跑大使，HOWHOW會出什麼新招？會不會就出現在你身邊？超多的驚喜互動，只有現場參與的跑者能體驗！完賽後還有眾所期待的超high賽後應援派對！有跑、有玩、又有拿的寶礦力路跑，將讓每一位跑者體驗前所未有的路跑盛事！

寶礦力路跑將於9/22在三重大都會公園開跑，一開始報名就吸引了許多跑者報名。還沒報名的你，不管是第一次參加，或是熱愛路跑的好手，都別再猶豫了，快呼朋引伴來報名吧！

報名資訊

報名網站 http://pocarisweatrun.com.tw/

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