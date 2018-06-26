運動╱法比歐、張瑋帆體驗SUP 大讚好玩易上手

2018-06-26 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



法國天菜法比歐與陳柏文、張瑋帆一同現身福隆海水浴場體驗SUP立槳運動。圖／聯合數位文創提供 分享 facebook 法國天菜法比歐與陳柏文、張瑋帆，日前一同現身福隆海水浴場體驗風靡全球的SUP（Stand Up Paddle）立槳運動，其中小鮮肉陳柏文與張瑋帆都是首度體驗SUP，兩人一致認為這項運動很容易上手，即使不會游泳也可以安心的玩。

這不是法比歐第一次接觸SUP運動，他表示家鄉南法有很多湖泊，常會舉辦相關活動，加上SUP較容易入門且適合各年齡層，因此熱愛運動的他也常常和家人一起立槳遊湖，享受玩板樂趣：「SUP從年輕到年紀大都可以玩，像我在南法有跟我媽媽一起玩，因為還滿輕鬆的，雖然看起來很難，但是其實大家都可以玩。」

相較起來，同行的陳柏文與張瑋帆則都是SUP初體驗，兩個大男孩一致認為這項運動很容易上手，即使不會游泳也沒問題，可以放心地玩，唯一要擔心的是身旁的朋友是否心懷不軌，張瑋帆說：「我摔下去第一次是被他（陳柏文）翻下去的！」聊起這齣惡作劇，陳柏文露出得意神情，張瑋帆只能無奈大笑，兩人的好感情可見一斑。

陳柏文與張瑋帆即使平常就有運動習慣，其中張瑋帆過去更是曾打過HBL與UBA的籃球好手，但為了這次的SUP行程還是安排了特別訓練課程，不過整個活動下來，兩人仍然感覺到全身肌肉在燃燒，「POLO水球真的比我們在外面划還要累，因為你要一直短暫衝刺，然後到最後你會開始全身都覺得痠痠的。」

由於台灣人擁有毛小孩的比例越來越高，SUP運動也歡迎民眾帶著毛小孩一同前來消暑玩樂，本身也是愛狗人士的法比歐也表示，這些年在台灣可以感受到台灣人真的很愛毛小孩，甚至把牠們當成家人一樣，非常推薦大家一起帶狗狗來玩，也不用擔心安全問題，「如果是在海邊，有浪可能不簡單，但是在福隆這條內河，滿穩定的，所以大家可以玩得很開心。」

今年夏天聯合數位文創攜手國際知名SUP大廠Starboard，即日起至9月30日期間在福隆海水浴場舉辦「STC立槳運動訓練營」，結合當地觀光，推廣這項早已風靡國際的SUP水上運動。