馬來西亞羽賽／台將一路輸 壓軸混雙終於開胡

2018-06-26 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



王齊麟（右）和李佳馨馬來西亞公開賽打下混雙首勝。 記者曾思儒／攝影（資料照） 分享 facebook 總獎金70萬美元的馬來西亞公開賽今天正式開賽，首日亮相的台將1勝難求，直到壓軸出賽的王齊麟／李佳馨，才為中華羽球隊勝場數開張。

今天進行的混雙首輪和其他部分賽程，中華隊除4組混雙，僅有雅加達亞運國手白馭珀在女單下場，但她碰地主選手吳堇溦錯失第2局初的8：4領先，13：21、17：21出局。

接續3組混雙，從接棒白馭珀在第一球場出賽的廖敏竣／陳曉歡、盧敬堯／胡綾芳和李哲輝／許雅晴都是直落2吞敗，直到第一球場壓軸登場的王齊麟／李佳馨，才終於突破首日賽程台將的零勝戰績。

世界排名第10的兩人碰排名22的地主組合陳炳順／吳柳螢，首局瓦解3個局末點，以24：22先下一城；第一局打出氣勢，台灣組合第2局開始取得5：0領先後就沒再讓對手有機會，21：9收下勝利。

王齊麟／李佳馨是去年台北世大運混雙金牌搭檔，上月更在紐西蘭公開賽摘下合作的單站首冠，馬來西亞合體開出紅盤，同時是4組混雙中唯一晉級16強的台將，下戰將和泰國組合爭8強門票。

明天是賽會第2日，各組賽程全面開戰，尋求衛冕的「世界球后」戴資穎在第1球場打頭陣，下午2點將碰地主謝抒芽；「羽球王子」王子維也打第一戰，下午2點將在第2球場帕拉內斯。

小戴去年在屬頂級超級系列賽的馬來西亞公開賽登頂，今年BWF改制分為6個層級，馬來西亞公開賽改為BWF 750分的第三級，尋求衛冕的小戴居女單頭號種子，世界排名升上男單第4的「一哥」周天成是大會第6種子，兩人也是唯一居種子的台將。