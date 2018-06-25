烏蘭巴托拳擊邀請賽 拳擊女王陳念琴添金牌

2018-06-25 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



奧運拳擊國手陳念琴在第29屆蒙古烏蘭巴托盃國際拳擊邀請賽，在女子69公斤級傳回捷報，榮獲拳擊金牌。圖／教育處提供 分享 facebook 奧運拳擊國手陳念琴在第29屆蒙古烏蘭巴托盃國際拳擊邀請賽，在女子69公斤級傳回捷報，榮獲拳擊金牌，「他們都是可敬的對手，實力都相當堅強」陳念琴賽後表示，這一次在69量級奪下金牌，是個人第二次在烏蘭巴托拿下的第二次金牌，她感到非常開心。

就讀清華大學的「拳擊女王」陳念琴、「拳擊小將」杜柏緯參加蒙古烏蘭巴托國際拳擊邀請賽，該賽事被視為亞洲奧運前的重要國際賽事，擁有阿美族及布農族血統的陳念琴，原本是馬祖人且是角力選手，後來改練拳擊，在柯文明指導下陸續在各項國際賽事奪牌。

陳念琴配合訓練計畫，調整一個量級，挑戰69公斤，測試身體素質上的改變對技術上的影響，使得本次賽會表現在身體靈活度與揮拳速度上有明顯提升，大大活躍了自身的能力。

「在比賽過程中適時調整，陳念琴這次發揮平日訓練的成果及潛能！」柯文明教練指出，陳念琴是台灣指標性的拳手，2016里約奧運的經歷，顯著提升了選手的備戰能力，而陳念琴除了拳擊訓練外，流利的外語能力也讓她結交了許多來自世界各國的拳擊好手，並且成為督促她繼續努力的動力。