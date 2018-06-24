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自由車／上凸台領獎不是前3名 這場賽事「天下第一怪」

2018-06-24 16:24聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

「高雄內門道卡斯456盃公路挑戰賽」今天登場，千餘單車好手挑戰台三線100公里起伏山路，這場比賽與眾不同，4至6名選手可上凸台，獎金也比前3名選手來得高。高中男子組選手吳毅勇在抵達終點前100公尺抽筋，意外拿下第4名獲得5千元獎金，直呼不可思議。

這場賽事號稱「天下第一怪」，各組前三名獎金各為1000元，第4名5000元、第5名3000元、第6名1500元，只有4至6名的人可站上領獎凸台，此賽事首度舉辦，共吸引1773人報名，分成100公里挑戰組與38公里休閒組，還有50名來自台南的菲律賓籍移工組隊參加，聲勢浩大。

今早6點鳴槍，參賽選手從內門南海紫竹寺出發，沿著台三線騎至旗山，又返回內門騎至台南南化折返。開賽2小時28分，男選手陳建州率先抵達終點，獲得公開組冠軍，其他組別的選手也陸續完成百公里挑戰。

高中男子組第4名得主吳毅勇說，對選手而言，冠軍是份榮耀，並不會因為前三名獎金較低而刻意放慢速度，抵達終點站前100公尺突然抽筋，被後方隊友追過，沒想到因此拿下最高額獎金，完全出乎意料。

「根本不知第4名的獎金竟然最高」公開組第4名得主王金晴說，抵達終點才知道賽制與眾不同，過去常參加鐵人三項競賽，首度參加自由車賽就上凸台，還獲得比冠軍還高的獎金，「等這刻已經等很久了」。

主辦單位高雄市自由車協會理事長徐正義指出，為激勵以往沒機會站上凸台的選手，此次賽事以獎勵4至6名的選手為主，競賽辦法公布後，工作人員接獲許多詢問電話，不斷被人質疑「你們獎金表的數字印錯了，否則怎會第4名獎金高於前3 名」，工作人員只好再三強調，規則真的是這樣，內文沒有印錯。

高中男子組前6名，第4名得主吳毅勇（右三）因抽筋導致名次恰巧落在三名之後。記者徐...
高中男子組前6名，第4名得主吳毅勇（右三）因抽筋導致名次恰巧落在三名之後。記者徐白櫻／攝影
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一群來自菲律賓的移工愛好單車運動，組隊HARABAS PHIL.參加競賽，他們說...
一群來自菲律賓的移工愛好單車運動，組隊HARABAS PHIL.參加競賽，他們說，山區道路起伏大，非常有挑戰性。記者徐白櫻／攝影
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公開男子組取前6名，只有四至六名上凸台，冠軍得主陳建州（左一）首度因為拿第一名反...
公開男子組取前6名，只有四至六名上凸台，冠軍得主陳建州（左一）首度因為拿第一名反而遭到冷落，很不習慣。記者徐白櫻／攝影
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「高雄內門道卡斯456盃公路挑戰賽」6點鳴槍，千餘單車好手挑戰台三線100公里起...
「高雄內門道卡斯456盃公路挑戰賽」6點鳴槍，千餘單車好手挑戰台三線100公里起伏山路。圖／高雄市自由車協會提供
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「高雄內門道卡斯456盃公路挑戰賽」，選手挑戰台三線百公里路程。記者徐白櫻／攝影
「高雄內門道卡斯456盃公路挑戰賽」，選手挑戰台三線百公里路程。記者徐白櫻／攝影
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