自由車／上凸台領獎不是前3名 這場賽事「天下第一怪」

2018-06-24 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



「高雄內門道卡斯456盃公路挑戰賽」今天登場，千餘單車好手挑戰台三線100公里起伏山路，這場比賽與眾不同，4至6名選手可上凸台，獎金也比前3名選手來得高。高中男子組選手吳毅勇在抵達終點前100公尺抽筋，意外拿下第4名獲得5千元獎金，直呼不可思議。

這場賽事號稱「天下第一怪」，各組前三名獎金各為1000元，第4名5000元、第5名3000元、第6名1500元，只有4至6名的人可站上領獎凸台，此賽事首度舉辦，共吸引1773人報名，分成100公里挑戰組與38公里休閒組，還有50名來自台南的菲律賓籍移工組隊參加，聲勢浩大。

今早6點鳴槍，參賽選手從內門南海紫竹寺出發，沿著台三線騎至旗山，又返回內門騎至台南南化折返。開賽2小時28分，男選手陳建州率先抵達終點，獲得公開組冠軍，其他組別的選手也陸續完成百公里挑戰。

高中男子組第4名得主吳毅勇說，對選手而言，冠軍是份榮耀，並不會因為前三名獎金較低而刻意放慢速度，抵達終點站前100公尺突然抽筋，被後方隊友追過，沒想到因此拿下最高額獎金，完全出乎意料。

「根本不知第4名的獎金竟然最高」公開組第4名得主王金晴說，抵達終點才知道賽制與眾不同，過去常參加鐵人三項競賽，首度參加自由車賽就上凸台，還獲得比冠軍還高的獎金，「等這刻已經等很久了」。