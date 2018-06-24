自由車／義大利東雙海第4站 馮俊凱漸入佳境

2018-06-24 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



雖然身體不免疲倦，但馮俊凱比賽的感覺已漸入佳境。 巴林美利達車隊提供 分享 facebook 傷癒重返歐陸賽場，我國「一哥」馮俊凱昨征戰義大利東雙海第4站，同時也是本屆最長的賽段，完成近230公里的賽程後，如期回歸速度好手的比拚。

第3站稍感疲憊，馮俊凱在義大利東雙海最長賽段，比賽狀態漸入佳境，「今天的狀態還可以，因為昨天皇后站，體力方面有點影響，但是比賽的感覺越來越好。」

馮俊凱表示，第4站戰術是每個人都嘗試突圍，只可惜最後25公里第一段沙石路前輪破胎，「美銀出去後，我們就協助新城最後衝刺，過程中，我負責補水、卡位的工作，可惜在最後25公里破胎，等到換好輪子後，跟集團已經落差太遠，所以跟著幾位同樣破胎的選手一起騎回終點。」

代表巴林美利達的王美銀，展現絕佳的拚鬥精神，踏上210公里的長征，直到終點前5公里才遭到瓦解。

王美銀表示，突圍的速度相當快，但團隊秒差一直保持在6分鐘以內，「剛開始確實是速度非常快，我們這幾名選手也是抓住了這個點，但是今天旅程也是真的特別長，尤其在最後50公里，包含兩階段的沙石路面，大家都是全力配合，爭取最終的賽段勝利。」

王美銀認為從開賽第一天狀態就維持不錯，「加上訓練師所安排的計畫，更加能展現自己的實力。今天終於抓住機會表現自己，也是對我自己的重要肯定。」

最終站總長僅116.8公里，後半段為城市繞圈的性質，也是各路衝刺好手角逐的最後機會。雖然還沒正式完賽，但巴林美利達車隊義大利籍車手阿尼奧利(Valerio Agnoli)已經相當肯定本屆的賽程安排，「截至目前為止，這是一場有趣的比賽，伴隨著多變的賽道，如果再發展幾年，有機會成為備戰環法的重要賽事。」