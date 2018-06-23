田徑／百米9秒91 中國蘇炳添成跑最快的黃種人

2018-06-23 16:16 中央社 台北23日電



在西班牙馬德里舉行的國際田聯世界田徑挑戰賽馬德里站比賽中，中國選手蘇炳添以9秒91的成績獲得男子100米冠軍，不僅刷新了另一名中國選手謝震業三天前剛剛創造的9秒97的全國紀錄，並且追平了卡塔爾歸化選手奧古諾德創造的9秒91的亞洲紀錄。 新華社發（中國田徑協會供圖） 新華社 分享 facebook

中國大陸短跑選手蘇炳添今天凌晨在西班牙的一場男子100公尺賽事，跑出9秒91奪冠，成為史上跑最快的黃種人，也追平卡達名將奧古諾德保持3年的亞洲紀錄。

中國大陸另一名短跑選手謝震業，20日才在法國一場賽事跑出9秒97，打破蘇炳添於2015年締造的9秒99中國大陸紀錄，也超越日本好手桐生祥秀去年締造的9秒98，成為史上跑最快的黃種人。才隔3天，蘇炳添奪回王座。

新華社報導，根據國際田徑總會（IAAF）官網發布，蘇炳添今天凌晨在西班牙舉行的世界田徑挑戰賽馬德里站，跑出9秒91的驚人成績，獲得男子100公尺冠軍，當時風速為順風0.2公尺，紀錄已被認可。他起跑階段就取得領先，隨後越跑越快，率先衝線。

當日，在西班牙馬德里舉行的國際田聯世界田徑挑戰賽馬德里站比賽中，中國選手蘇炳添以9秒91的成績獲得男子100米冠軍，不僅刷新了另一名中國選手謝震業三天前剛剛創造的9秒97的全國紀錄，並且追平了卡塔爾歸化選手奧古諾德創造的9秒91的亞洲紀錄。 新華社發（愛德華·洛佩斯 攝） 新華社 分享 facebook

報導指出，蘇炳添不但成為史上跑最快的黃種人，也追平卡達名將奧古諾德（Femi Ogunode）於2015年締造的亞洲紀錄。奧古諾德是奈及利亞出身的黑人選手。

根據IAAF排行榜，蘇炳添今天跑出9秒91，在今年的男子100公尺最快紀錄名列第2。

此前蘇炳添的個人最好成績是2015年IAAF鑽石聯賽尤金站和北京田徑世錦賽上兩次跑出的9秒99，他當時成為第一位突破10秒大關的亞洲本土選手。

蘇炳添今年已經28歲，還能再創新高，主要是憑藉不斷努力尋求技術突破。為了跑更快，蘇炳添先是起跑改為右腳先出，並由100公尺跑47步增為48步。在今天的比賽，他也是起跑反應時間最快的選手。