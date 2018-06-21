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哈雷網賽／法網亞軍汀恩出局 錦織圭也掰掰

2018-06-21 13:38聯合報 記者林宋以情╱即時報導

和女王草地賽同時間進行的哈雷網賽，昨晚大爆冷門，本月捧回法網男單亞軍的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem），在次輪以2：6、5：7敗給世界排名52的日本好手杉田祐一，傷癒復出的日本名將錦織圭也躲不過淘汰命運，以兩個2：6不敵俄羅斯卡察諾夫（Karen Khachanov）。

大會3號種子汀恩本周從哈雷網賽展開草地賽季，未料重演去年在此地滑鐵盧的戲碼，去年就是在第2輪出局，不過隨後在溫網闖第4輪寫下生涯最佳成績。

「我在去年是打得一樣差，但溫網表現還不錯。」汀恩原本期待今年能更上層樓，「但草地壓迫感更強，當你打得不順手，很難像在紅土場上重拾節奏，而且當你沒有用百分之百全力拚，最後就會輸球。」

不過汀恩賽後不吝稱讚對手，「杉田祐一打得很出色，不給我有進攻機會；反觀我的回擊球質量並不好，發球也不佳，他值得這場勝利。」杉田祐一錯過前3個賽末點，好在關鍵時刻發出本場第6記Ace球撂下勝利。

自手腕傷勢復出，前世界第4、大會第7種子錦織圭2014年、15年曾在此地闖進四強，不過前兩年因傷退賽，錦織圭坦言此役非受迫性失誤過多，「我沒辦法提升一發進球率，溫網前勢必還得加把勁。」

錦織圭羅斯Dominic Thiem

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