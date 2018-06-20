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籃球／海峽盃增設男子組 兩岸青年隊正面對決

2018-06-20 17:38聯合報 記者曾思儒╱即時報導

海峽盃青年籃球邀請賽邁入第2屆，增加男子組賽事。 圖／非要運動提供
海峽盃青年籃球邀請賽邁入第2屆，增加男子組賽事。 圖／非要運動提供
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去年只有女子組賽程的海峽盃青年籃球邀請賽，今年除增設男子組，陣容更大有來頭，由中華白組成的U22代表隊和政大雄鷹男籃，將和大陸地表浙江廣廈、北京農商銀行等職業隊青年隊交手，掀起台灣暑假籃球熱。

前高中體總會長暨大會主席李述藺表示，去年賽事以女子組為主，回響熱烈，今年增加男子組，賽事總共有青年女子、青少年女子及青年男子3組、合計共34隊，「希望每年都舉辦，讓海峽兩岸都能欣賞到高水準的比賽。」

今年賽事從7月2日到6日舉行，共運用到新莊體育館、板橋體育館、南山高中、陽明高中共4場地，開幕戰由中華U22出戰浙江廣廈青年隊，FOX體育台將直播開幕及最後的7月6日決賽。

今天政大雄鷹男籃也由教頭陳子威率領新生陳郁仁、張鎮衙出席記者會，成軍一年就拿到公開男一級的政大，暑假迎接7名新生，陣容更完整，陳子威說：「這是全新陣容的第一個比賽，新生剛加入，是很好的機會，今年收得不錯，希望能打出很好的表現，把握這次機會呈現給大家看。」

政大雄鷹男籃除HBL甲級、乙級好手加入，今年還找來身高205公分的塞內加爾洋將聶歐瑪，海峽盃就會亮相。

陳子威提到，過去也曾率隊和大陸青年隊交流，「這次聽說廣廈有超過9個兩百公分的球員，對我們球員也是難得的經驗。」

青年女子隊伍地主由HBL勁旅永仁高中、滬江高中、南山高中、南湖高中和北一女中與會，等和大陸深圳第二實驗中學、上海職業體育學院附中等隊伍切磋；青年男子組地主除U22聯隊和雄鷹男籃，南山高中、泰山高中、南湖高中和東山高中也將和另6支大陸代表交鋒。

南山高中陳子威南湖高中

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