親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
綜合

分屍案凶嫌坦承手指性侵遺體 警痛罵「變態」

愛到不想放手！刪男友獲奬學金電郵 判賠600萬

女王草地賽／小約、瓦文卡配雙打 史上頭一遭

2018-06-19 14:16聯合報 記者林宋以情╱即時報導

前塞爾維亞球王約克維奇將和瑞士名將瓦文卡搭配雙打。 美聯社
前塞爾維亞球王約克維奇將和瑞士名將瓦文卡搭配雙打。 美聯社
分享

溫網前哨戰，倫敦女王草地賽點燃戰火，除了是英國名將墨瑞（Andy Murray）睽違11個月復出首戰，前塞爾維亞球王約克維奇Novak Djokovic）、瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka ）還將搭配雙打，成為賽事一大看點。

約克維奇表示會找瓦文卡搭檔，主因是兩人先前都歷經傷勢，復出後草地賽事還不夠多，藉雙打機會有利於兩人找回草地賽節奏。

「我跟瓦文卡私底下交情不錯，我們從未搭檔過雙打。」約克維奇表示，「瓦文卡是位傑出好手也贏下3座大賽冠軍，但他同樣受傷勢影響排名滑落。我們都試著把握更多上場機會。

約克維奇2010年曾與以色列厄里克（Jonathan Erlich）合拍，在此地奪下雙打冠軍，也是生涯唯一一座，讓他萌生雙打念頭，「這也是我生涯唯一拿過雙打獎盃的賽事，帶給我許多回憶。」

3度大滿貫賽冠軍瓦文卡，膝傷動刀回歸後成績直直落，法網更一輪遊敗給西班牙好手賈西亞洛培茲，世界排名下滑到261名，輸球沒有打倒前世界第3名將，女王草地賽首輪僅花56分鐘，6：2、6：3直落二拍退英國諾里（Cameron Norrie） ，收下賽會第5勝，且是自2015年後在此地首勝。

約克維奇Stan WawrinkaNovak Djokovic

相關新聞

網球／塞爾維亞闖世足決賽？ 約克維奇有夢最美

2018-06-19 10:25

Happy Run公益路跑星光熠熠 818桃園開跑

2018-06-19 14:14

網球／溫布頓求衛冕 蒙奎露扎有信心

2018-06-18 20:47

斯圖加特網賽／重返球王 費德勒復出就登頂

2018-06-18 00:38

熱門文章

NBA／勇士新秀封王遊行太嗨 伊古達拉機會教育

2018-06-18 21:40

大谷翔平傷勢瞞天過海？ 天使可能吃了大虧

2018-06-19 07:00

NBA／全力招募喬治 米契爾：爵士渴望勝利

2018-06-18 17:10

NBA／知名記者背書 保羅出馬全力招募詹皇

2018-06-19 11:30

日職／近10億恐放水流 阪神、巨人齊當冤大頭

2018-06-19 07:00

NBA／KD若回雷霆 俄城市長：球迷會原諒他

2018-06-19 12:00

【選秀系列之7】三大長人守優於攻 球團養成更重要

2018-06-18 17:11

NBA／接受跑步機訓練 卡珍斯展現恢復進度

2018-06-18 15:40

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top