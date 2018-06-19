女王草地賽／小約、瓦文卡配雙打 史上頭一遭

2018-06-19 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



前塞爾維亞球王約克維奇將和瑞士名將瓦文卡搭配雙打。 美聯社 分享 facebook

溫網前哨戰，倫敦女王草地賽點燃戰火，除了是英國名將墨瑞（Andy Murray）睽違11個月復出首戰，前塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）、瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka ）還將搭配雙打，成為賽事一大看點。

約克維奇表示會找瓦文卡搭檔，主因是兩人先前都歷經傷勢，復出後草地賽事還不夠多，藉雙打機會有利於兩人找回草地賽節奏。

「我跟瓦文卡私底下交情不錯，我們從未搭檔過雙打。」約克維奇表示，「瓦文卡是位傑出好手也贏下3座大賽冠軍，但他同樣受傷勢影響排名滑落。我們都試著把握更多上場機會。

約克維奇2010年曾與以色列厄里克（Jonathan Erlich）合拍，在此地奪下雙打冠軍，也是生涯唯一一座，讓他萌生雙打念頭，「這也是我生涯唯一拿過雙打獎盃的賽事，帶給我許多回憶。」

3度大滿貫賽冠軍瓦文卡，膝傷動刀回歸後成績直直落，法網更一輪遊敗給西班牙好手賈西亞洛培茲，世界排名下滑到261名，輸球沒有打倒前世界第3名將，女王草地賽首輪僅花56分鐘，6：2、6：3直落二拍退英國諾里（Cameron Norrie） ，收下賽會第5勝，且是自2015年後在此地首勝。