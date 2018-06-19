Happy Run公益路跑星光熠熠 818桃園開跑

2018-06-19 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市107年公益彩券形象宣導－Happy Run公益路跑8月18日將於中壢青塘園開跑，今年邀來台灣藝起發光促進協會響應，藝人宋逸民、陳維齡、岑永康 、張珮珊、陳宇風與葉家妤化身活動代言人。圖／桃園市政府提供 分享 facebook

桃園市107年公益彩券形象宣導－Happy Run公益路跑8月18日將於中壢青塘園開跑，今年邀來台灣藝起發光促進協會響應，藝人宋逸民、陳維齡、岑永康 、張珮珊、陳宇風與葉家妤化身活動代言人，今天一襲輕裝打扮，到桃園市政府參加記者會，歡迎親子家庭8月18日當天走出戶外參加路跑。

市長鄭文燦說，公益彩券發行以來近20年，截至今年4月底止，全國公益彩券盈餘累計已達4215億餘元，桃園市每年約分配到10億元盈餘，用於送餐服務、復康巴士、愛心計程車、安置貧窮邊緣戶或無依市民、單親家庭服務、發展遲緩兒童早期療育、少年輔導服務、衛生醫療保健及原住民等各項福利服務，每年暑假則辦公益路跑，進行公益彩券與社會福利各項宣導。

社會局副局長劉思遠說，今年路跑活動途中設置5道關卡，第5關將邀來泡泡達人許日榮製作創意泡泡與參加路跑的朋友同歡，活動當天也規畫身心障礙體驗關卡，只要完成體驗關卡即可獲得魔術頭巾一份，另有摸彩活動、最大團體獎、最小年紀獎，歡迎踴躍報名，相關活動資訊可上「Happy Run公益路跑」臉書粉絲專頁（網址：https://www.facebook.com/babyhappyrun/）查詢。

桃園市107年公益彩券形象宣導－Happy Run公益路跑8月18日將於中壢青塘園開跑，市長鄭文燦（左四）與藝人宋逸民、陳維齡、岑永康 、張珮珊、陳宇風與葉家妤象徵性衝線，為活動宣傳。圖／桃園市政府提供 分享 facebook

宋逸民、陳維齡、岑永康 、張珮珊、陳宇風與葉家妤今天也一同出席記者會，台灣藝起發光促進協會理事長宋逸民說，協會成員有主播、演員、導演與眾多幕前幕後工作人員，大家有志一同推動各項慈善活動，這次很榮幸獲邀擔任公益路跑代言人，希望從桃園出發，能把愛帶到世界各個角落。

鄭文燦今天也與宋逸民等人在台上象徵性「衝線」，為8月18日路跑活動宣傳，鄭也提到，台灣捐款型態偏向衝動型，一般社福機構募款大不易，他也鼓勵民眾培養常態性捐款，市府也會竭力協助社福機構，發揮善的循環，期許「善心要善用、善款要善用、善願要轉成善心」，透過公益活動集合各界點滴愛心。