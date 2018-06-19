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世足／拒絕爆冷 英國肯恩梅開二度克突尼西亞

世足／拒絕爆冷 英國肯恩梅開二度克突尼西亞

2018-06-19 04:21聯合報 記者林宋以情╱即時報導

不願成為爆冷頭條，英格蘭24歲隊長肯恩（Harry Kane）19日G組首戰對突尼西亞火力全開，開賽11分鐘就為英國先馳得點，儘管突尼西亞第35分鐘藉12碼罰球扳平，但終場前傷停補時肯恩再把握機會，門前犀利頭錘破網，梅開二度率隊2：1開紅盤。

英國隊史唯一一次世界盃奪冠已經是1966年，本屆與比利時最被看好自G組出線，首戰對上世界排名21的突尼西亞至關重要，開賽就積極猛攻，第11分鐘角球機會，史東斯（John Stones）第一時間頭錘被門將擋下，但門前的凱恩禁區內近距離補射，為英格蘭首開紀錄。

失球的突尼西亞屋漏逢連夜雨，陣中最年輕的守門員哈辛（Moez Hassen），開賽才13分鐘就倒地不起，受傷下場，改由穆斯塔法（Ben Mustapha Farouk）接替，不過35分鐘出現扳平契機。

英國尤斯夫（Fakhreddine Ben Youssef）門前出肘犯規，吃下一張黃牌，突尼西亞沃克（Kyle Walker）獲得12碼罰球機會，起右腳射向球門左側死角，將比數追成1：1。

英格蘭中場休息前還有一次極具威脅性射門，林加德（Jese Lingard）44分鐘把握空門遠距離起腳，無奈球不偏不倚擦過右柱，錯失超前機會，英國上半場6度射正，也創下1966年隊史首捧雷米金盃以來射正次數最多紀錄。

下半場雙方攻勢趨緩，英格蘭多次射門皆無功而返，屢遭突尼西亞堅強防守化解。一度以為雙方要和局收場，英格蘭傷停補時階段獲角球，馬奎爾（Harry Maguire）第一時間頭錘，球正好落在門前左側凱恩上方，凱恩順勢頭錘破網，梅開二度為英格蘭2：1奪下勝利。

此役英格蘭控球率高達6成，尤其下半場主控球權，18次射門8次射正，突尼西亞則全場6次射門僅1射正。

英格蘭肯恩對戰突尼西亞單場攻進兩球。美聯社
英格蘭肯恩對戰突尼西亞單場攻進兩球。美聯社
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