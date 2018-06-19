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世足／盧卡庫梅開二度 比利時3:0輕取巴拿馬

世足／盧卡庫梅開二度 比利時輕取巴拿馬

2018-06-19 00:58聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

扛住上半場久攻不下的壓力，「歐洲紅魔」比利時下半場開踢後連進3球，一舉甩開巴拿馬的糾纏，終場3：0大勝，符合外界看好的期待。

率領國家首度登上世界盃舞台，巴拿馬隊長托雷斯（Roman Torres）在賽前唱國歌時就落下男人淚。

比利時雖然上半場掌控百分之60的控球時間，而且多次壓迫對方半場，但始終欠缺臨門一腳，9次射門統統敗興而歸，其中被表現不俗巴拿馬門將裴尼多（Jaime Penedo）沒收了3球。

巴拿馬守了半場的僵局，卻在中場休息過後不到2分鐘化為烏有，梅爾坦斯（Dries Mertens）禁區右側的助攻雖然先被擋出來，但自己重新接應後起冷腳抽射，球形成漂亮的弧線畫進門網。

比利時進球後壓力釋放，進攻變得更加流暢，前面幾次射門機會沒有把握住的盧卡庫（Romelu Lukaku）在第69分鐘頭錘破門，送出助攻的是中場核心德布勞內（Kevin De Bruyne），一次精準的傳球吊到門前，讓盧卡庫原地起跳就能第一時間掌握。

第75分鐘比利時發動快攻，盧卡庫前場接到阿扎爾（Eden Hazard）的傳球，單刀甩開3名後衛，等到門將出擊再挑射入網，完成梅開二度。

比利時青訓系統經營有成，養出的這批「黃金世代」正值顛峰期，且在吸收大賽經驗後比4年前更加成熟，是今年問鼎金盃的潛力股。

比利

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