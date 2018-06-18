網球／溫布頓求衛冕 蒙奎露扎有信心

2018-06-18 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



蒙奎露札。 美聯社 分享 facebook 草地賽季登場，2度大滿貫得主、西班牙前「世界球后」蒙奎露扎也準備好尋求溫布頓衛冕，24歲的她自信說：「我相信能再度捧起金盃。」

世界排名第3的蒙奎露扎是伯明罕女網賽的單打頭號種子，去年在溫布頓嘗到第2度大滿貫封后滋味的她提到，草地賽場其實並非自己最喜歡的場地，「最棘手的部分是身體和移動都要適應，其他場地對身體比較舒適。」她解釋，球在草地彈跳比較低，球質也更重，加上場地又比較快，「但我相信我的移動和身體素質沒問題，全方面都提升了很多。」

她笑著承認，第一次打草地感覺並不太喜歡，尤其是西班牙少有如此場地，「我花了2到3年去積極面對，現在我已經會享受它了。」

溫布頓前選擇伯明罕熱身，蒙奎露扎笑說，自己目標就是盡可能多打幾場，「溫布頓要拿下很多勝，因為我2015年決賽輸球，那時我也沒想到能走到那一步，能以衛冕者身分回歸的感覺很特別，但我還沒想太多，我會去自然面對，不管發生什麼事，不是真的太重要。」

今年法網她一路闖進4強，才敗給最後奪冠的羅馬尼亞現任球后哈蕾普，7月2日開打的草地大滿貫則要挑戰生涯第3座大滿貫金盃。

她提到，想完成衛冕必須在兩周期間贏下7場比賽，自己不會一口氣想太遠，「你會抵達然後開始思考第一戰，還有第一次訓練、第一次練習，然後一點一點前進。」

本周開打的伯明罕女網總獎金87萬1028美元，我國雙打好手詹家姊妹詹詠然、詹皓晴也分頭出擊，且姊妹倆首戰就會強碰，意謂至少有一組台將能晉級8強。