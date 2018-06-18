親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球

雨勢大蘇花多處出現瀑布與落石 今晚預警性封路

抗議軍改 嚴德發軍校同學發聲明：盼他別再令大家失望

網球／溫布頓求衛冕 蒙奎露扎有信心

2018-06-18 20:47聯合報 記者曾思儒╱即時報導

蒙奎露札。 美聯社
蒙奎露札。 美聯社
分享
草地賽季登場，2度大滿貫得主、西班牙前「世界球后」蒙奎露扎也準備好尋求溫布頓衛冕，24歲的她自信說：「我相信能再度捧起金盃。」

世界排名第3的蒙奎露扎是伯明罕女網賽的單打頭號種子，去年在溫布頓嘗到第2度大滿貫封后滋味的她提到，草地賽場其實並非自己最喜歡的場地，「最棘手的部分是身體和移動都要適應，其他場地對身體比較舒適。」她解釋，球在草地彈跳比較低，球質也更重，加上場地又比較快，「但我相信我的移動和身體素質沒問題，全方面都提升了很多。」

她笑著承認，第一次打草地感覺並不太喜歡，尤其是西班牙少有如此場地，「我花了2到3年去積極面對，現在我已經會享受它了。」

溫布頓前選擇伯明罕熱身，蒙奎露扎笑說，自己目標就是盡可能多打幾場，「溫布頓要拿下很多勝，因為我2015年決賽輸球，那時我也沒想到能走到那一步，能以衛冕者身分回歸的感覺很特別，但我還沒想太多，我會去自然面對，不管發生什麼事，不是真的太重要。」

今年法網她一路闖進4強，才敗給最後奪冠的羅馬尼亞現任球后哈蕾普，7月2日開打的草地大滿貫則要挑戰生涯第3座大滿貫金盃。

她提到，想完成衛冕必須在兩周期間贏下7場比賽，自己不會一口氣想太遠，「你會抵達然後開始思考第一戰，還有第一次訓練、第一次練習，然後一點一點前進。」

本周開打的伯明罕女網總獎金87萬1028美元，我國雙打好手詹家姊妹詹詠然、詹皓晴也分頭出擊，且姊妹倆首戰就會強碰，意謂至少有一組台將能晉級8強。

溫布頓蒙奎露扎詹皓晴
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

PGA／美國公開賽科普卡衛冕成功 29年來首位

2018-06-18 09:08

斯圖加特網賽／重返球王 費德勒復出就登頂

2018-06-18 00:38

女王草地賽／臀傷復出 墨瑞期待值掛零

2018-06-17 19:29

PGA／小白球還在滾搶先補一桿 米克森引爭議

2018-06-17 17:01

網球／議長盃青年錦標賽 台小將兩岸大戰出線

2018-06-17 16:27

斯圖加特網賽／不只返球王 費德勒復出就摘冠

2018-06-17 20:50

熱門文章

雷納德出招向錢看 撼動詹姆斯求完美佈局

2018-06-18 07:00

世足賽／犯規雖可恥但有效 瑞士10犯伺候內馬爾

2018-06-18 09:04

NBA／對《NBA2K》有微詞？ 厄文：頭髮好像沒了

2018-06-18 13:21

NBA／努力招募詹皇 康特：說不定他會來紐約

2018-06-18 12:03

NBA／選秀狀元破產人生 前MLB球星開節目探討

2018-06-18 13:53

NBA／全力招募喬治 米契爾：爵士渴望勝利

2018-06-18 17:10

NBA／吉諾布里是否退役？ 前隊友：想看他再打100年

2018-06-18 14:23

NBA／唐西奇拚西甲冠軍 可能無緣出席選秀會

2018-06-18 12:02

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top