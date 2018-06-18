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PGA／美國公開賽科普卡衛冕成功 29年來首位

2018-06-18 09:08中央社 紐約州南安普敦17日綜合外電報導

美國選手科普卡今天成為近30年來首位衛冕美國高爾夫公開賽的球員，在辛尼考克高爾夫山莊（Shinnecock Hills）最後一輪揮出68桿，總桿以1桿擊敗英格蘭的佛利特伍。

科普卡（Brooks Koepka）第4輪繳68桿，總桿以高於標準1桿的281桿奪冠，成為史傳吉（Curtis Strange）1988-1989年以來，首位連兩年封王的選手。

佛利特伍（Tommy Fleetwood）這一輪有追平大會紀錄的低於標準桿7桿的63桿優異表現，無奈仍超越不了科普卡，以282總桿居次。

今天開打前，有4位選手並列排頭，唯有科普卡在最後一輪揮出低於標準桿。

當今球王達斯汀．強生（Dustin Johnson）今天與科普卡同組，繳出平標準桿70桿的成績，以283總桿得第3。

美國名人賽冠軍得主利德（Patrick Reed）收在低於標準桿2桿的68桿，4輪下來以高於標準桿4桿的284桿排第4。

弗諾（Tony Finau）今天最後一洞吞雙柏忌，72洞打完繳285桿排第5。

柏格（Daniel Berger）第4輪早早就處落後頹勢，終收在73桿，最後以高於標準桿6桿的286桿並列第6。

高爾夫Dustin Johnson
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