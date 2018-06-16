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PGA╱美國公開賽高手倒下 老虎伍茲也慘遭淘汰

2018-06-16 16:08世界日報 記者廖廷儀╱綜合報導

世界排名前10的球員，有四人都沒有過關，而老虎伍茲也慘遭淘汰。 廖廷儀
世界排名前10的球員，有四人都沒有過關，而老虎伍茲也慘遭淘汰。 廖廷儀
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殘酷的美國高球公開賽，殘酷的辛納科克山丘球場（Shinnecock Hills），讓眾多頂尖高手接連倒下，老虎伍茲（Tiger Woods）過不了這關，麥克羅伊（Rory McIlroy）也只能黯然道別。

老虎伍茲15日在美國公開賽第二輪中，打出差強人意的72桿，兩天下來成績為+10，無法度過+8的晉級門檻，遭到淘汰。

前兩年都因為錯過美國公開賽，伍茲重返這項賽事，就遭到這座高難度球場的迎頭痛擊。自2008年後就沒有贏過四大賽，伍茲在14日打出78桿後，晉級的希望就很渺茫。

「我非常不高興，我打得很糟，尤其是推桿，」伍茲說，「超過標準桿10桿，我不知道有誰打出這樣的成績後還高興的起來。」

或許伍茲也不需要太難過，一卡車的球星都與他一起被淘汰，包括麥克羅伊、史皮斯（Jordan Spieth）、戴伊（Jason Day）、與賈西亞（Sergio Garcia）等人，事實上，目前世界排名前10的球員，有四人都沒有過關。

「第一天的狀況讓我措手不及，風大、又一直改變方向，」麥羅伊說，「雖然第二輪打得不錯，但第一天的傷害太大；你知道，這就是美國公開賽，從來沒有輕鬆過。」

伍茲美國公開賽老虎
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