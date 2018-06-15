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PGA╱伍茲美國公開賽自爆 3柏忌揭開序幕

2018-06-15 17:07世界日報 記者廖廷儀╱綜合報導

第一洞就爆桿打出7桿，伍茲只能仰天長嘆。 美聯社
第一洞就爆桿打出7桿，伍茲只能仰天長嘆。 美聯社
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美國高球公開賽14日在紐約長島開打，備受矚目的巨星老虎伍茲（Tiger Woods）或許作夢也沒想到，他在計分卡上寫下的第一個數字，竟然是「7」。

你沒有看錯，伍茲在第一洞就打出三柏忌，這是他15年來首次在四大賽第一輪第一洞就繳出三柏忌，最後以78桿作收，已經落後領先者高達九桿，目前排在第102名。

「我沒有好的開始，」伍茲說，「我的開球其實都不差，但接下來就毫無作為了，尤其是推桿，我推的很糟。」

第一洞就爆炸，雖然伍茲嘗試把傷害降到最低，但他的推桿實在慘不忍睹，包括推了四桿的第13洞。

領先者共有四人，包括現任球王、與伍茲同組出發的強森（Dustin Johnson）；強森表示，伍茲其實打的沒那麼差，並沒有成績顯示的那樣糟糕。

「他一開始打壞，是毫無疑問的，」強森說，「但他後來就表現不錯，沒有讓情勢再壞下去。」

伍茲與強森、還有世界第二的湯瑪斯（Justin Thomas）同組，成為全場最受矚目的小組，湯瑪斯表現尚可，以74桿暫列第37名。

「我們本來認為，大概有七到九個洞是能抓鳥的，但當風勢一大，就整個改變了，」伍茲說，「不過，我想我還是有機會的，第二輪如果能打個6字頭，應該就OK了，最壞的一天應該已經過去了。」

伍茲湯瑪斯

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