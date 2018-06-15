世足／4年前巴西遭德國血洗 內馬爾預約復仇

2018-06-15 08:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



巴西上屆世界盃在自家主場遭到重挫，4強賽以1：7遭德國血洗，該役因傷缺陣的巴西當家球星內馬爾（Neymar）重談這場比賽，顯然仍有缺憾，「如果我能上場，我相信結果絕對會不一樣。」預約本屆再戰德國，他說：「希望我們將有真正的復仇。」

內馬爾在上屆賽事於8強出戰哥倫比亞時受傷，頓失進攻箭頭的巴西，在4強一瀉千里，對德國慘失7球，寫下國家隊史上最難堪的敗仗之一，隨後在季軍戰再負荷蘭，僅收下第4名。

內馬爾接受德國網站Spox訪問，回憶當時對德國的慘敗，他說：「我和全隊一樣感覺受挫，全國民眾寄託在我們身上的期待值近乎殘忍的高，而德國是一支優秀的團隊，我們知道這會是一場苦戰，但沒想到結果竟是如此。」

「我非常、非常希望可以再次參與那場比賽。」內馬爾遺憾因傷缺席，他也坦言，「我相信如果我能上場，那場比賽會有不一樣的結果，但不幸的是當時天意做出了決定。」

等待4年再次迎接世界盃的到來，內馬爾對再戰德國有期待，「現在我們終於有機會可以忘掉上次世界盃，或許我們有機會再次遭遇德國，也希望這次可以有真正的復仇。」

內馬爾也被問到去年從西甲巴塞隆納轉戰法甲巴黎聖日耳曼，轉會費2.22億歐元（約新台幣78億元）寫下史上新高，但他對此卻有出乎意料的答案，直言：「以我個人來說，我不會付給自己那麼多錢。」他表示，並不以天價轉會費或史上最貴球員身分自豪，「那就是金錢，除此之外什麼都不是。」