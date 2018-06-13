網球／才奪法網11冠 納達爾女王草地退賽

2018-06-13 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



西班牙「蠻牛」納達爾。美聯社 分享 facebook

才剛在法網高舉生涯第11座火槍手盃，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）宣布，下周倫敦登場的女王草地網賽退賽，要為下個月到來的溫布頓網賽做準備。

納達爾上周在巴黎紅土打下第11冠改寫自己的法網紀錄，同時也是生涯第17座大賽冠軍，不過納達爾選擇在被視為溫網熱身賽的女王草地賽缺席。

納達爾表示，「我和醫生討論過，也聆聽身體給我的聲音。我想對賽事執行長說聲抱歉，以及期待我的球迷。」

32歲的納達爾今年在紅土賽場戰績輝煌，僅在馬德里名人賽無緣金盃，巴塞隆納公開賽、蒙特卡羅名人賽都完成11冠，法網再添一座金盃是連自己從未預料的事。

不過納達爾去年法網奪下第10冠後，溫網第4輪敗給盧森堡好手穆勒（Gilles Muller ），近年溫網最佳成績則是2011年決賽不敵約克維奇（Novak Djokovic）銀恨，有鑑於此，32歲的世界第一決定延後展開草地賽季。

「草地球王」世界第2費德勒德則自國斯圖加特網賽復出，首戰3:6、6:4、6:2逆轉勝德國M.澤瑞夫（Mischa Zverev），奪下睽違3個月首勝，若在此站闖決賽將超越納達爾重返王座。