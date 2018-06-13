羽球／駁斥A錢不實指控 大同高中教練公開說明

2018-06-13 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



大同高中羽球隊總教練蕭博仁澄清不實報導。 記者曾思儒／攝影 分享 facebook

台北市立大同高中羽球隊是國內羽壇常勝軍，今年全中運更創下史無前例的8金佳績，但總教頭蕭博仁卻遭家長指控多項「罪名」，今天他偕同大同校長莊智鈞及大同家長後援會榮譽會長黃焜盛一同公開說明，澄清多項不實誣告。

針對先前立委提出的奪牌者「獎金回捐」作為後援會回饋金，黃焜盛表示，羽球後援會長期處於經費不足窘境，有感於教練團和學校對球隊的復出，7年前他接任會長時才和所有家長一同訂下捐出部分獎金的規定，且每筆支出都有明細，家長都可隨時查看帳冊。

莊智鈞補充，今天5月召開家長說明會，已決議取消獎金回捐的規定，改成自願性捐款，各筆款項和支出也有公開透明的帳冊；至於球員休息室問題，球隊收取的費用都有紀錄，校方也向教育局申請經費，將休息室整修成學生宿舍。

周刊爆料，大同轉學生考試收取六位數贊助款，蕭博仁也強調，該事件是因105學年下學期，有名雙打選手轉出離校，考量原雙打搭檔缺少配手，學校招開緊急招生會議決定公開招考錄取1名選手，所有程序按照正常流程，該名選手也在成績標準中，沒有所謂量身訂做、收取該生家長贊助款之事。

蕭博仁強調，包括後援會回饋金和贊助商提供簽約選手的出國經費，自己都沒經手，針對種種不實指控十分無奈，「我承認，溝通這塊，雙向溝通我沒做到那麼好，球隊有50多名選手，要做到每個滿意，難度很高。」他也提到，球隊雖有贊助商YONEX合作，但贊助項目不包括羽球，「一天就要8桶球，一桶算500就好，一年要花多少？」

本周全國羽球第二次排名賽台中開戰，年度大賽期間卻爆出不時指控，蕭博仁嚴肅說將保留法律追訴權，「經過這次打擊，球隊士氣已經完全瓦解，當務之急是先把士氣整理起來。」

今天有多名羽球隊家長自發性出席，一名家長透露，該名爆料家長3年來都沒參與開會，當初獎金回捐同意書也有簽名，如今卻提出多項不實指控，對蕭博仁和大同羽球隊十分不公平。