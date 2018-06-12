足球／夏維耶退役不離本行 攜手三星培育新秀

2018-06-12 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



夏維耶與家扶星美好獎助學金受助學生劉智文相見歡。 圖／三星提供 分享 facebook 台法混血退役球星夏維耶退役不離足球本業，與三星星美好公益計畫將與夏維耶足球計畫展開為期3年的合作，為台灣足球基層獻一份心力，培育更多足球新秀，今日還難得與小將們2對2一展精湛腳法，讓小將們直呼美夢成真。

夏維耶近日自比利時返台，參與自己的紀錄片《敢夢者：最後一擊 陳昌源》宣傳活動。儘管已經退役，這位混血國腳仍不忘幫台灣足球推一把，接下來將持續投入基層足球。

12日與「星美好獎助學金」學生，同時也是花蓮高中足球隊員劉智文相見歡，並與其他三位球迷切磋球技，基本的傳接球及射門外，還進行了一場小型的2對2交流賽。

劉智文說：「第一次在電視上看到夏維耶比賽，是他首次代表台灣對戰馬來西亞，今天和夏維耶面對面非常有收穫。」

夏維耶謙虛表示，很高興自己過去的努力獲得年輕朋友肯定，並把他當成偶像，但足球一路走來十分艱辛，如果沒有長時間的練習及足夠的毅力是很難成功的。對於劉智文想和他一樣為台灣足壇盡一份力，他感到很感動，也祝福劉智文有一天可以美夢成真。