足球／夏維耶退役不離本行 攜手三星培育新秀
台法混血退役球星夏維耶退役不離足球本業，與三星星美好公益計畫將與夏維耶足球計畫展開為期3年的合作，為台灣足球基層獻一份心力，培育更多足球新秀，今日還難得與小將們2對2一展精湛腳法，讓小將們直呼美夢成真。
夏維耶近日自比利時返台，參與自己的紀錄片《敢夢者：最後一擊 陳昌源》宣傳活動。儘管已經退役，這位混血國腳仍不忘幫台灣足球推一把，接下來將持續投入基層足球。
12日與「星美好獎助學金」學生，同時也是花蓮高中足球隊員劉智文相見歡，並與其他三位球迷切磋球技，基本的傳接球及射門外，還進行了一場小型的2對2交流賽。
劉智文說：「第一次在電視上看到夏維耶比賽，是他首次代表台灣對戰馬來西亞，今天和夏維耶面對面非常有收穫。」
夏維耶謙虛表示，很高興自己過去的努力獲得年輕朋友肯定，並把他當成偶像，但足球一路走來十分艱辛，如果沒有長時間的練習及足夠的毅力是很難成功的。對於劉智文想和他一樣為台灣足壇盡一份力，他感到很感動，也祝福劉智文有一天可以美夢成真。
台灣三星電子長年關注台灣弱勢孩童發展與才能培育，2017年三星公益路跑將200萬報名費全額捐贈給財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會（以下簡稱家扶基金會）作為「星美好獎助學金」，目前共資助全台各區從國小到大專100位家扶學童，讓他們在體育、藝術、音樂、戲劇等領域得以一展長才，不因家境困難而受到阻礙。
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