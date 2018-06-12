籃球／小孩支持誰 林志傑妙答：只能是我

2018-06-12 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



台灣籃壇「黃金世代」的代表選手紛紛升格當爸，是否會期待下一代繼承衣缽，「少俠」田壘搖頭說先不設限，不過「野獸」林志傑有一點倒是堅持，「我會灌輸，他們（自己小孩）要支持我！」

林志傑、田壘和「台灣飛人」陳信安今天一同出席「Together We Stand」記者會，號召球迷6月29日和7月2日的世界盃資格賽「捍衛主場」，三人也被領隊謝典霖賦予副領隊身分，兩天主場賽事都會一同現身和平籃球館。

三人現都是爸爸球員，陳信安一雙女兒已經上小學，不過對於「支持球員」還沒概念，陳信安笑說：「她們知道要支持哪一隊，不過可能要再大一點才懂，她們可能也不知道我以前是籃球員。」

田壘、林志傑和「阿美戰士」楊敬敏的寶貝兒子年紀相當，今年BE HEROES傳承經典賽就可看見「星二代」球場飛奔的可愛畫面，不過兩名爸爸異口同聲說，沒討論過未來換兒子成為新一批「黃金世代」，「小朋友想選擇什麼都尊重，不會說硬要他們打球，有打也不錯，但不會說，15年後要成當黃金世代什麼。」田壘說。

林志傑補充，小孩選擇什麼路不設限，但支持的球員答案只能有一個，「當然是要支持爸爸」，宣言一出身旁的田壘和陳信安都笑開懷。