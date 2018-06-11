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網球／費德勒傳與NIKE「分手」 溫網穿優衣庫？

2018-06-11 22:53聯合報 記者林宋以情╱即時報導

費德勒。 路透
費德勒。 路透
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「瑞士球王」費德勒（ROGER Federer）與NIKE長達20年的合作關係有可能將畫下句點，據外媒報導，費德勒將不再與NIKE續約，改與日系品牌優衣庫（UNIQLO）合作，最快溫網就會披優衣庫新戰袍亮相。

費德勒1994年起與NIKE合作，雙方2008年簽下10年球衣長約，不過英國多家媒體報導，合約3月就到期，雙方至今遲遲未簽新約，主要原因是優衣庫積極搶攻，提出一紙10年長約、1年3000萬美金（約台幣9億元）優渥合約，並將「費爸」退休涵括在內，勝過NIKE過去的一年1000萬美金合約，盼能攏絡這位20座大賽冠軍得主。

優衣庫曾與前塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）合作長達5年，去年「小約」轉投法國品牌Lacoste後僅剩日本名將錦織圭，尋求另一個網壇「大咖」加入並不意外，不過由於UNIQLO並未製作球鞋，費德勒勢必得另尋他牌球鞋贊助。

結束紅土休兵，世界第2「費爸」將自德國斯圖加特網賽展開草地賽季，日前他現身練球仍著NIKE球衣，預計最快也要等到溫網才能看到「費爸」著新戰袍登場。目前費德勒與當今球王納達爾（Rafael Nadal）僅100分積分差距，若在此站闖決賽將重返世界第1王座。

費德勒Novak Djokovic納達爾

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