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奧會／運動員轉職 吊環王子、雪上公主分享經驗

2018-06-11 17:54聯合報 記者曾思儒╱即時報導

大陸體操名將「吊環王子」陳一冰和「雪上公主」李妮娜在中華奧會邀請下來台，兩人今天在「2018年兩岸運動員生涯照顧專業人員座談會」分享退役後轉職體驗，將自身經驗與台灣運動員互相交流。

中華奧會主席林鴻道邀請大陸奧會組織「運動員生涯照顧專業人員訪問團」來台，一行10人由團長楊新利領軍昨天抵達，到15日離台前將和台灣運動員生涯轉職及輔導創業各方面進行面對面交流。

到訪的團員中，以擅長吊環項目，曾獲4屆世錦賽吊環冠軍，2008北京奧運、2012里約奧運金牌，有「吊環王子」的陳一冰，以及曾獲2006年杜林冬季奧運、2010溫哥華冬季奧運銀牌，蟬聯2005、2007、2009三屆世錦賽冠軍，被譽為「雪上公主」的李妮娜最受矚目，兩人今天也都分享自身經驗。

退役後的陳一冰迅速轉型，不僅擔任北京師範大學副教授，更與體能教練合開一家「REFORM」運動康體健身管理公司，自己擔任CEO；目前他的運動健康管理公司已在北京、天津等地區經營超過6個高端會所。

李妮娜目前是2022北京奧運會組委會運動員委員會委員，國家體育總局冬季運動管理中心自由式滑雪空中技巧隊負責管理工作。

兩人除在「2018年兩岸運動員生涯照顧專業人員座談會」擔任講者，會中也邀請兩岸學者、專家及退役轉職成功選手與會，包括台灣兩屆奧運金牌、前跆拳道國手陳怡安，2012倫敦奧運馬拉松代表隊選手張嘉哲，以及前體操國手童年寬等優秀運動員都一同到場，分享運動員退役後的生涯發展經驗。

今天的座談會由中華奧會副主席陳士魁與大陸奧會人事部楊新利副部長共同主持，專題包含兩岸運動員發展保障工作概覽及轉職輔導、大陸運動員行業保障政策、大陸運動員文化教育職業技能培養以及兩岸退役運動員代表交流發言。

陳士魁指出，照顧選手生活，輔導轉職就業，作為選手堅強後盾，一直以來都是林鴻道和中華奧會最重視、最優先辦理的事，這幾年來中華奧會十分努力媒合退役選手與企業聯結，希望改善選手生活水平、開創退役選手事業第二個春天，已獲致很好的成效。

曾代表我國於兩屆奧運示範賽拿下金牌的跆拳道好手陳怡安，進入職場後經過多種角色轉變，包含藝文企劃、體育主播，現在經營起自家手工香皂品牌。

張嘉哲結合自身專長與文創產業，創立真男人文化商行，並透過網路平台發起捐鞋活動，回饋、培養基層運動員。

多次代表台灣出征世界各地體操賽事的童年寬也結合所長，將體操趣味化，打造出飛寶室內遊戲樂園，走出自己的創業路。

「2018年兩岸運動員生涯照顧專業人員座談會」今天舉行，台灣多名傑出運動員與會。...
「2018年兩岸運動員生涯照顧專業人員座談會」今天舉行，台灣多名傑出運動員與會。 圖／中華奧會提供
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「吊環王子」陳一冰退役後身分多元。 圖／中華奧會提供
「吊環王子」陳一冰退役後身分多元。 圖／中華奧會提供
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「雪上公主」李妮娜分享自身轉職經歷。 圖／中華奧會提供
「雪上公主」李妮娜分享自身轉職經歷。 圖／中華奧會提供
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「2018年兩岸運動員生涯照顧專業人員座談會」今天圓滿落幕。 圖／中華奧會提供
「2018年兩岸運動員生涯照顧專業人員座談會」今天圓滿落幕。 圖／中華奧會提供
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