足球／ 巴塞隆納、AC米蘭 8月4日舊金山灣區對決

2018-06-11 16:09 世界日報 記者 世界日報 記者 黃少華 ／舊金山報導



巴塞隆納確認8月4日灣區對決AC米蘭 8月5日經舊金山國際機場返回西班牙 黃少華 分享 facebook

本賽季西甲聯賽和國王杯賽雙料冠軍巴塞隆納足球俱樂部9日宣布，球隊將於7月24日出發前來美國參加國際冠軍杯足球賽。灣區球迷最關注的是，巴塞隆納將於8月4日下午5時在聖他克拉拉市李維球場（Levis Stadium）對陣義甲豪門AC米蘭。

俱樂部高層商議後，主教練巴爾維德向媒體透露，球隊將於7月11日重新集結，在甘伯體育城集訓13天，然後在7月24日飛往俄勒岡州參加三天的訓練營。國際冠軍杯三場比賽後，巴塞隆納將於8月5日從舊金山飛回西班牙。

除第三站對陣AC米蘭，巴塞隆納另兩場比賽安排是：7月28日在巴沙迪納玫瑰碗體育場首戰英超勁旅托特納姆熱刺，以及7月31日在達拉斯AT&T體育場次戰今年歐冠聯賽四分之一決賽淘汰他們的義甲球隊羅馬。

日本J聯賽球隊神戶勝利船5月宣布簽下「小白」伊涅斯塔，他不會出現在巴塞隆納今年美國行名單當中。但球迷有望看到梅西、蘇亞雷斯、保利尼奧、庫蒂尼奧、皮克等眾多巨星到來。

對手方面，紐約時報消息，AC米蘭中資老闆李勇鴻通過對沖基金3億歐元高息貸款，完成紅黑兵團收購後，今年10月全額還款數字高達3.8億歐元。因違反歐足聯財政公平條例，AC米蘭很可能會失去下賽季歐聯盃參賽資格。

根據俄羅斯世界杯賽程，7月10日和11日各有一場世半決賽，銅牌戰和決賽分別在7月14日和15日進行。因此，球隊陣中世界杯參賽球員所在的國家隊如果進入了世界杯四強，將會缺席飛往美國前的初期集訓。

根據各國家隊世界杯最終參賽名單，巴塞隆納俱樂部35名一線隊球員中有13人分別入選8支不同國家隊。其中，西班牙4人，巴西和法國各2人，阿根廷、烏拉圭、哥倫比亞、克羅地亞、德國各1人，每名國腳所在的國家隊均有進入世界杯四強的絕對實力。