法網／11度捧冠 納達爾坦言：一度擔心手指傷勢

2018-06-11 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



納達爾比賽中一度手指受傷。 美聯社 分享 facebook 第11度高舉代表勝利榮耀的「火槍手盃」，儘管已是大滿貫常勝軍的「紅土之王」仍忍不住激動的淚水，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal ）在法國網球公開賽最終戰以6：4、6：3、6：2直落三拍退世界第8奧地利名將汀恩（Dominic Thiem），生涯11度叩關決賽都抱回勝利，不過第三盤中納達爾左手中指抽筋，也讓他坦言自己一度有些擔心。

「第三盤開始我的手有些抽筋，也讓我有些擔心，今天天氣濕度很大，而我對陣的是一個能將我逼到極限的對手。」納達爾賽後說，「太不可思議了，我沒辦法形容自己的感受，因為我從沒夢想過自己能在這裡奪下第11冠，因為這是不可能的、讓人難以置信的。」

拿下這座冠軍也代表納達爾在本周公布的最新世界排名仍保有「世界球王」寶座，而這座冠軍同時也是納達爾個人生涯第17座大賽冠軍，僅次於坐擁20冠的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）。

在頒獎台上，納達爾第11度捧起法網金盃，而他也忍不住激動的情緒頻頻拭淚，「我很難解釋當時的情形，這就是一種真情流露。在我的職業生涯中，我取得了比我想像中更好的成績，但另一方面我也經歷了很多艱難的時刻，很多時候我都在和傷病戰鬥。」今年初的首場大滿貫賽，納達爾在澳網男單8強對上克羅埃西亞希利奇（MarinCilic）時，打到第五盤0：2落後時宣布因傷退賽，直到4月初代表西班牙與德國的台維斯盃才又復出。