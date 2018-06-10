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足球／拍紀錄片 夏維耶大喊不自在

2018-06-10 22:42聯合報 記者曾思儒╱即時報導

夏維耶為宣傳個人紀錄片返台。 圖／《敢夢者》團隊提供
夏維耶為宣傳個人紀錄片返台。 圖／《敢夢者》團隊提供
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去年有了退役打算，催生了前中華隊混血國腳夏維耶的紀錄片《敢夢者：最後一擊陳昌源》，這部耗資500萬台幣的紀錄片遠赴歐洲，一度讓主角大喊不自在，但高掛球鞋後回頭看，卻也是特別的點滴。

「其實知道這點子時，我不是很自在，但製片人說服了我，或許可以因為這部片，啟發到一些人。」夏維耶說。

談到這部個人紀錄片，他多次用了「uncomfortable」來形容，除了最初的構想就讓他不自在，當拍攝團隊一行人浩浩蕩蕩開拔到比利時，跟著他訓練、在市區拍攝，他又大喊不自在，「但這是很特別的經驗，回頭看也是值得的。」

此次紀錄片團隊前往夏維耶青訓出身的比利時豪門安德列治足球隊，以及效力超過7年的比利時梅赫倫足球俱樂部等實景拍攝，夏維耶說：「希望這部片能給年輕孩子一些東西，如果能影響到百分之一的人就值得了。」

他提到，職業選手看似光鮮，其實也有掙扎的一面，紀錄片中的真實自己或許能給些有職業夢的小選手借鏡和啟發。

不過夏維耶也透露，身為主角本人，他還沒看過紀錄片成品，「希望不會看到什麼不好的東西！」明天的電影首映會將和台灣粉絲一同欣賞，19日晚上8點還會在in89豪華數位影城舉辦「鐵粉見面會」，相關資訊將在紀錄片臉書粉絲團公布。

夏維耶為宣傳個人紀錄片返台。 圖／《敢夢者》團隊提供
夏維耶為宣傳個人紀錄片返台。 圖／《敢夢者》團隊提供
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比利陳昌源

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