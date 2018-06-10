法網／奪大賽首冠 哈蕾普：原以為再沒機會

2018-06-10 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



哈蕾普。 美聯社 分享 facebook 羅馬尼亞球后哈蕾普（Simona Halep）昨法網女單決賽一圓大賽冠軍夢，一掃去年在此地爆冷敗給20歲奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）的陰霾，不過她昨日賽後坦言，一度以為自己再也沒有機會高捧大賽金盃。

哈蕾普昨日3：6、6：4、6：1逆轉勝拍退世界第10美國女將史蒂芬絲（Sloane Stephens），但去年在此地的慘痛經歷歷歷在目，當時她被眾人看好，以她的經驗和排名，擊敗「大黑馬」奧斯塔朋科問鼎首冠應不成問題，未料卻爆冷敗給20歲拉脫維亞女將，再度屈居亞軍。

「我覺得一切都結束了，這種機會不會再發生了。但沒關係，我還是會繼續打。」世界第一哈蕾普生涯前3度大賽叩關決賽都失利，反倒成為她的養分，今年重返紅土大滿貫，她再度感覺到自己還是有機會。

「當我開始連勝，去年的感覺又回來了。我知道我總有機會捲土重來的。」哈蕾普先在4強輕鬆擊敗世界第3蒙奎露扎，第3度挺進法網女單決賽，「我知道我的心態更輕鬆，我可以在場上做更多，這也是我贏球的關鍵。」

希望在最鍾情的法網打下金盃願望終於實現，26歲的哈蕾普坦言，當下仍激動到難以呼吸，「我用很強的意志力去完成它。這對我來說是別具意義的時刻。從我開始打網球以來就夢想著這一刻。」