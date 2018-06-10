親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
籃球
林書豪專區

波登一句好評 改變這家中餐館命運

提到他....賴清德紅了眼眶：照顧農民是政府的責任

PGA／身體疲勞感影響 聖裘德菁英賽潘政琮並列第7

2018-06-10 11:04聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

台灣高球好手潘政琮今天在聖裘德（FedEx St. Jude）菁英賽第三輪，狀況不如前兩輪理想，他揮出71（+1）桿，以三輪總桿數203（-7）桿，排名略為下滑至並列第7名；美國好手普南（Andrew Putnam）則在第三輪揮出生涯新低的64（-6）桿，與另一名美國名將強森（Dustin Johnson）以三輪總桿數195（-15）暫時並列榜首。

前兩輪打完，潘政琮以總桿數132（-8）桿的成績暫時並列第4、僅落後領先的美國名將強森2桿，不過今天第三輪潘政琮受到連續征戰的疲勞感影響，雖然抓下5隻小鳥，不過也吞下1個雙柏忌和4個柏忌，以71（+1）桿繳卡，排名也略為下滑至並列第7。

賽後潘政琮在臉書上表示，「今天下場前就感覺到身體的節奏不是很穩定，有些疲勞，加上下午起風，在這樣的情況下面對一個要求每一桿都要精準的球場打來跌跌撞撞。即便如此，情緒控管的不錯，沒有讓自己生氣，一直努力的救到很多球，也還是抓了不少小鳥。賽後來練習場，調整一下，明天繼續努力。」

而最終輪首度在最後一組出發的普南也將尋求自己在美巡賽的首勝，對於最終輪有望爭冠，普南說：「一點壓力也沒有。這與其他禮拜天的高爾夫比賽相比有些不同，我的內心對此也很激動，不過我是靠自己的努力來到這裡，我相信禮拜天將會是有趣的一天，就讓我們拭目以待會發生什麼事吧。」

另一名並列榜首的強森則表示，「基本上我控制著自己的命運，如果我下場打出一場好球，或許我就能取勝，如果我做不到，我相信Andrew會打敗我，因為他目前打得真的很好，就是這麼簡單。」

潘政琮高爾夫

相關新聞

亞青田徑賽／盧浩華1金1銀 跨進世青賽標準

2018-06-10 00:35

田徑／林曉慧打破U20全國記錄 亞青女子100跨欄奪銅

2018-06-09 20:06

輪椅網球／黃楚茵打到抽筋 將爭雙料衛冕

2018-06-09 18:47

田徑／賽前3天豪賭換將 亞青男子400接力奪銀

2018-06-09 18:32

田徑／氣溫驟升難適應 吳家如亞青撐竿跳銅牌

2018-06-09 18:08

田徑／盧浩華在亞青賽男子110公尺跨欄摘金

2018-06-09 16:43

NHL╱等43年 華府首都隊史坦利盃奪冠

2018-06-09 13:05

PGA／聖朱德高球賽次輪 潘政琮並列第4

2018-06-09 12:17

羽球／戴資穎穿上畢業袍 從北市大碩士班畢業

2018-06-09 11:20
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯親口證實 G1賽後情緒失控弄傷手

2018-06-09 13:39

NBA／3冠+2座年度MVP 柯瑞史上第8人

2018-06-09 18:07

NBA／決賽4戰飆進22顆三分球 柯瑞刷新紀錄

2018-06-09 18:21

NBA／詹姆斯6度決賽飲恨 史上第3多

2018-06-09 19:36

NBA／獨木難撐騎士 詹皇是否轉隊再掀波瀾

2018-06-09 12:44

NBA／柯瑞無緣決賽MVP 柯爾：沒有人在乎

2018-06-09 14:00

NBA／慶功預備300瓶香檳 勇士燒掉台幣1200萬

2018-06-09 16:24

NBA／杜蘭特不降薪 勇士留人傷腦筋

2018-06-09 13:38

NBA／4年3冠成王朝 杜蘭特：偉大是被眾人針對

2018-06-09 15:50

NBA／杜蘭特決賽高效率 連創多項個人紀錄

2018-06-09 14:00

NBA／笑納生涯第3冠 湯普森：終於超越老爸

2018-06-09 12:50

NBA／在騎士最終戰？詹姆斯：須與家人討論

2018-06-09 13:27

NBA／杜蘭特感念賽季起伏 度過麥考受傷別具意義

2018-06-09 14:40

NBA／不想來別來？川普：不邀奪冠隊訪白宮

2018-06-09 08:19

中職／艾迪頓封鎖獅隊 締史上第7場無安打比賽

2018-06-09 20:28

法網／夜市小子曾俊欣 青少年單打冠軍雙打亞軍

2018-06-09 22:24

NBA／率隊4年奪3冠 勇士盼今夏與柯爾簽長約

2018-06-10 08:18

法網／哈蕾普終結無冕后 笑納生涯大賽首冠

2018-06-09 23:30

NBA／杜蘭特表態續留 勇士下季挑戰5年4冠

2018-06-10 09:19

NBA／6度錯失冠軍戒 詹皇下一站成謎

2018-06-10 00:22

MLB／田中將大跑壘受傷 當年王建民成生涯轉折

2018-06-09 15:49

NBA／杜蘭特向隊友示愛：旅程比終點更棒

2018-06-09 15:31

法網／從夜市到紅土奪冠 曾俊欣吃苦終圓夢

2018-06-09 21:08

NBA／史密斯首戰致命烏龍 詹姆斯隻手難擋勇士

2018-06-09 15:43

NBA／無緣總冠軍賽 塔克：保羅上場現在將不同

2018-06-09 08:48

NBA／勇士橫掃封王 杜蘭特抱回FMVP

2018-06-10 00:20

法網／決賽6勝0敗 史蒂芬斯搶當不敗女王

2018-06-09 16:42

2018NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2018-06-09 12:40

NBA／柯爾執教4年3冠 生涯獲8枚冠軍戒

2018-06-09 13:19

法網／擺脫無冕后？ 哈蕾普：我會多點微笑

2018-06-09 16:04

NBA／川普取消冠軍隊訪白宮 席佛：反應是悲傷

2018-06-10 09:44

影／林書豪政大畢典致詞 祝福畢業生

2018-06-09 13:45

MLB／大谷翔平缺席效應 楚奧特：投打兩倍損失

2018-06-10 07:48

MiLB／林子偉連11戰敲安近況佳

2018-06-09 13:19

NBA／更注重與球迷間互動 勇士封王遊行12日展開

2018-06-10 08:49

中職／于孟馗生涯首支再見安 悍將10局逆轉猿隊

2018-06-09 21:24

棒球／張泰山德島球衣退休 與林英傑投打對決

2018-06-09 16:43

中職／林志傑替悍將隊開球 挖地瓜但臂力驚人

2018-06-09 18:28

NBA／林書豪的「自信」 令他勇於面對哈登

2018-06-09 14:20

中職／史上第7場！艾迪頓完投無安打獅

2018-06-10 00:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top