PGA／身體疲勞感影響 聖裘德菁英賽潘政琮並列第7

2018-06-10 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台灣高球好手潘政琮今天在聖裘德（FedEx St. Jude）菁英賽第三輪，狀況不如前兩輪理想，他揮出71（+1）桿，以三輪總桿數203（-7）桿，排名略為下滑至並列第7名；美國好手普南（Andrew Putnam）則在第三輪揮出生涯新低的64（-6）桿，與另一名美國名將強森（Dustin Johnson）以三輪總桿數195（-15）暫時並列榜首。

前兩輪打完，潘政琮以總桿數132（-8）桿的成績暫時並列第4、僅落後領先的美國名將強森2桿，不過今天第三輪潘政琮受到連續征戰的疲勞感影響，雖然抓下5隻小鳥，不過也吞下1個雙柏忌和4個柏忌，以71（+1）桿繳卡，排名也略為下滑至並列第7。

賽後潘政琮在臉書上表示，「今天下場前就感覺到身體的節奏不是很穩定，有些疲勞，加上下午起風，在這樣的情況下面對一個要求每一桿都要精準的球場打來跌跌撞撞。即便如此，情緒控管的不錯，沒有讓自己生氣，一直努力的救到很多球，也還是抓了不少小鳥。賽後來練習場，調整一下，明天繼續努力。」

而最終輪首度在最後一組出發的普南也將尋求自己在美巡賽的首勝，對於最終輪有望爭冠，普南說：「一點壓力也沒有。這與其他禮拜天的高爾夫比賽相比有些不同，我的內心對此也很激動，不過我是靠自己的努力來到這裡，我相信禮拜天將會是有趣的一天，就讓我們拭目以待會發生什麼事吧。」

另一名並列榜首的強森則表示，「基本上我控制著自己的命運，如果我下場打出一場好球，或許我就能取勝，如果我做不到，我相信Andrew會打敗我，因為他目前打得真的很好，就是這麼簡單。」