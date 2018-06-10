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噁圖慎入！ PTT網友提「不要用鋼鐵吸管的理由」

法網／挑戰男單第11冠 納達爾今晚9點戰汀恩

2018-06-10 07:44聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

法國網球公開賽今天進入最後一天賽程，尋求史無前例法網男單第11冠的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）將於台灣時間今晚9點與首度闖進大滿貫決賽的奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）爭冠，儘管過去交手納達爾手握6勝3負的對戰優勢，不過「紅土之王」坦言自己仍不能放鬆，納達爾說：「他力量非常強大，我必須發揮最好狀態才有勝算。」

今年前來尋求法網連霸且挑戰生涯第11座法網男單金盃的納達爾，前面4輪都以直落三盤的強勢之姿收下勝利、闖進8強，不過他在8強賽碰上阿根廷170公分「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman），首盤納達爾的5個發球局幾乎都處於落後局面並都面臨破發點，3度遭對手突破發球局，以4：6讓出首盤，也讓他在法網連勝37盤的紀錄中斷。

這場比賽也因雨勢二度中斷、被迫延賽，獲得喘息的納達爾也在隔天恢復比賽後，找回氣勢與野心，從次盤起連勝三盤，逆轉收下4強門票，4強賽碰上另一名阿根廷名將迪爾波卓（Juan Martin del Potro），納達爾也以直落三盤收下決賽門票。

過去兩人曾在2014、2017年法網交手，都是由納達爾以直落三獲得勝利，不過世界排名第8的汀恩也從納達爾手中搶下3場勝利，且都是在紅土球場上，去年他在羅馬名人賽曾中斷納達爾紅土18連勝，今年5月的馬德里名人賽他又以直落二的成績終止納達爾紅土21連勝與連贏50盤的紀錄，是今年、去年唯一能在紅土擊敗納達爾的「屠牛手」。

面對如此強勁的對手，生涯只要闖進決賽就能捧起象徵榮耀的「火槍手盃」，納達爾仍不敢輕忽，他認為自己必須要發揮最好的狀態才有勝算；而汀恩則表示，自己從過去擊敗納達爾的比賽中學到很多，「如果我還想要戰勝他，我必須要拿出在羅馬和馬德里的狀態來，當然我也明白要在大滿貫中打敗納達爾是更難的，五盤三勝制的比賽有著完全不同的走向，但今年前兩次的交手對於這場決賽還是很有幫助的。」

納達爾法網Juan Martin del Potro

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