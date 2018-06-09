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田徑／氣溫驟升難適應 吳家如亞青撐竿跳銅牌

2018-06-09 18:08中央社 日本岐阜9日電

吳家如。 中華田協提供
吳家如。 中華田協提供
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日本岐阜今天豔陽高照，下午高溫飆至近30度，也影響各國撐竿跳選手發揮，台灣女將吳家如在2018亞洲青年田徑錦標賽女子撐竿跳決賽，以3公尺60拿下銅牌，連兩屆亞青奪銅。

吳家如是台灣女子撐竿跳全國紀錄保持人，她從3月南投國際撐竿跳賽開始，每月一破全國紀錄，堪稱今年度最夯的女將，也被譽為今年亞青女子撐竿跳金牌大熱門，沒想到在高溫影響下表現失常，僅以銅牌作收。

今天亞青女子撐竿跳7名選手參賽，就有3人3跳都失敗，此役要挑戰亞運參賽標準的小將林映彤，就是3跳失敗沒有成績收場。她說：「天氣太熱，身體打不開，這幾個禮拜準備得都很好，沒想到3跳都沒過，有點傻眼。」

隊友的感覺，吳家如感同身受，她表示身體有些軟軟地，力量使不出來，加上從3月起密集征戰，導致身體疲勞還未恢復，雙腿至今仍會痠痛，但她強調「這不是藉口」。

從3月開始，吳家如今年已3度刷新全國紀錄，她坦言，這次來亞青，原期待能再破全國，把狀況一路延續至8月的雅加達亞運，沒想到結果竟和2年前的亞青一模一樣，「我沒有設定過獎牌，但這個成績真的太糟糕了」。

7月吳家如還將前往芬蘭，參加世界青年田徑錦標賽，8月再前往雅加達參加亞運，她表示，接下來會強化雙腿的力量，希望在接下來的兩場賽事拿出應有的水準和成績。

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