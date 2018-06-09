法網／決賽6勝0敗 史蒂芬斯搶當不敗女王

2018-06-09 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



前美網冠軍、世界排名第10美國女將史蒂芬斯（Sloane Stephens），生涯第7度拚進女單決賽，過去6度叩關冠軍戰都順利封后，讓她與世界第一哈蕾普（Simona_Halep ）的法網女單冠軍之爭更難預測。

史蒂芬斯生涯可用雲霄飛車形容，去年此時她才剛從腳傷痊癒，世界排名落到近千名的957名，但她僅僅用5個比賽強勢回歸，美網一舉封后讓專家跌破眼鏡，但隨後又陷入低潮WTA巡迴賽8連敗，3月邁阿密網賽才再捧金盃，如此戲劇化的過程，連史蒂芬斯自己都直呼成功沒有軌跡可循。

「美網過後人生感覺快轉，讓我重整自己。」25歲的史蒂芬斯認為，現在的她已逐漸找回節奏，「當你年紀漸長，變得更成熟，征戰過更多比賽，我也讓自己不斷進步，找到自己的步調。去了解什麼對我有益什麼有害。進步沒有方程式，沒有所謂對錯，而是每個人在每個當下有最適合自己的方法。」

生涯過去決賽6勝0敗，史蒂芬斯還沒有在冠軍戰嘗過失敗滋味，恰好與這回對手哈蕾普相反，前3度叩關大賽決賽都差臨門一腳，史蒂芬斯認為自己正好把握住機會，「我想贏球也沒有方程式，我並不會想著要打破紀錄，而是盡全力做到最好。」