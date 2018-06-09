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法網／納達爾11冠差一步 將碰首闖大滿貫的汀恩

2018-06-09 08:06聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

納達爾。 美聯社
納達爾。 美聯社
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就算連續3天出賽也不影響「紅土之王」以強勢之姿收下法網男單決賽門票，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）以6：4、6：1、6：2拍落阿根廷長人迪爾波卓（Juan Martin del Potro），尋求衛冕且挑戰法網男單11冠只差最後一步。

這是納達爾生涯第11度闖進法網男單決賽，前10次只要打進最終戰他就能捧起「火槍手盃」，他說：「我從沒想過能11度打入法網決賽，這感覺真是太棒了。之前我因為傷病失去了很多機會，我知道一年很快就又要過去了，所以在這裡打球的機會已經沒有10幾次了，我只是享受再一次在這裡比賽。」

「世界球王」納達爾在法網最終戰的對手將是奧地利好手汀恩（Dominic Thiem），汀恩在4強賽以7：5、7：6（12：10）、6：1擊敗世界排名72的義大利黑馬切奇納多（Marco Cecchinato）。

過去雙方9度交手，納達爾取得6勝3負的對戰優勢，不過世界排名第8的汀恩過去曾在2016、17年闖進法網4強，今年成績更上層樓，成為紅土名將穆斯特爾（Thomas Muster）在1995年法網奪冠後，首度闖入大滿貫決賽的奧地利選手。

汀恩過去面對納達爾戰績雖然屈居下風，不過他在去年的羅馬名人賽曾中斷納達爾紅土18連勝，今年5月的馬德里名人賽他又以直落二的成績終止納達爾紅土21連勝與連贏50盤的紀錄，但過去兩人在法網2度交手，都是由納達爾以直落三的成績收下勝利。

「對於周日比賽，我的感覺是要和一位打得很好的球員進行一場很艱難的比賽。」賽後納達爾談到法網最終戰時說道，「我需要打出自己的最佳狀態才有辦法拿下勝利，好消息是，我在今年紅土賽季打了很多場好球，所以周日我會拿出最佳狀態，並再往上提升一些。」

納達爾法網Juan Martin del Potro

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