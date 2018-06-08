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亞青田徑／連兩屆大雨攪局 蔡瀞瑢跳高銀恨

2018-06-08 20:16中央社 日本岐阜8日電

蔡瀞瑢在2018亞洲青年田徑錦標賽女子跳高項目，以1公尺78名列銀牌，與金牌擦身...
蔡瀞瑢在2018亞洲青年田徑錦標賽女子跳高項目，以1公尺78名列銀牌，與金牌擦身而過。 中央社資料照
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上午好天氣，下午突然下起大雨，這也攪亂了蔡瀞瑢的心情，她在2018亞洲青年田徑錦標賽女子跳高項目，以1公尺78名列銀牌，與金牌擦身而過。

2018亞洲青年田徑錦標賽今天進行第2天賽事，中華隊單日靠著男子十項全能王晨佑與王昱翔領銜完成「金包銀」壯舉，加上早上女子標槍李慧君稱后，以及女子400公尺、台灣15歲小將楊睿萱添得1銅，單日攢進2金、2銀、1銅。

2年前亞青，當時比到一半天空突然下起大雨，蔡瀞瑢最後僅獲銅牌，今年她被認為是金牌候選人，沒想到比賽又碰上雨勢，賽後她苦著臉說：「真倒楣。」

比賽碰到下雨，蔡瀞瑢承認，「主要是心理上會害怕。」她坦言，一旦碰上下雨，心理上難免會擔心場地濕滑摔倒受傷，所以在發揮上就比較容易受影響。

蔡瀞瑢今天挑戰1公尺78第1跳就順利過關，而伊拉克女將前兩跳都失敗，沒想到第3跳就算擦到橫桿，還是驚險過關，蔡瀞瑢瑢搞笑地說，當時她心想，「可惡，怎麼會過。」

接下來高度調升至1公尺80，伊拉克女將竟一跳過關，對蔡瀞瑢造成很大壓力，她前兩次試跳都失敗，場邊教練也不斷提醒她不要緊張，放輕鬆就好，可惜她最後一跳還是沒能逆轉摘金。

蔡瀞瑢坦言，這次比賽她給自己的目標，除了希望能跳過1公尺80關卡，更重要的就是奪金，沒想到兩個目標都差了那麼一點，讓她無奈地說：「真的超悶。」

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