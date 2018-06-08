法網／哈蕾普3度闖法網決賽 將與史蒂芬斯爭冠

2018-06-08 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



不只是搶下法國網球公開賽女單冠軍戰的門票，還是女單「世界球后」爭奪賽，現今世界第一的羅馬尼亞女將哈蕾普（Simona Halep）昨天晚間的女單4強賽只用了1小時32分，就以6：1、6：4拍落曾獲法網冠軍的西班牙好手蒙奎露扎（Garbine Muguruza），收下首張女單冠軍賽門票，也確定在下周更新的世界排名仍穩坐世界第一的位置。

這是哈蕾普生涯第4次打進大滿貫決賽，也是第3度在法網闖進最終戰，她的對手將是從「美國內戰」中脫穎而出的去年美網女單冠軍的史蒂芬斯（Sloane Stephens），哈蕾普表示，自己應該不會改變任何戰術和打法，在最終戰仍會堅持自己的打法，「現在我對於大滿貫決賽有了更多的經驗，對此我感到十分平靜。」

將尋求法網女單衛冕的哈蕾普在4強賽後說：「我覺得我很享受這場比賽，也很開心獲得了最後的勝利，距離決賽還有兩天的時間，我會放鬆自己、保持一個冷靜的狀態，周六我們就會知道將要發生什麼了，我絕對會為每一分拚盡全力的。」

談到在冠軍戰的對手，哈蕾普認為自己和史蒂芬斯的球風非常相近，過去兩人曾7度交手，哈蕾普握有5勝2負的對戰優勢，「我們有過幾次交手，所以我知道這將是場艱難的比賽，當然這已經是大滿貫的決賽了，任何時候都不會是容易的，我會把更多的專注力放在自己身上，盡可能地不要慌亂，把自己的能力發會到極限。這是個很好的機會，同時也是的巨大的挑戰，希望我在比賽結束後能不留任何遺憾。」

另一場女單4強賽，則是重演去年美網決賽戲碼，史蒂芬絲以兩個6：4拍落同胞凱絲（Madison Keys），將與哈蕾普爭冠。