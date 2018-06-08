親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
籃球
林書豪專區

一幅VOGUE封面掀風暴 沙烏地公主們的「血色童話」

攤開吳音寧「會做事」事件簿 蔡英文同路人

法網／哈蕾普3度闖法網決賽 將與史蒂芬斯爭冠

2018-06-08 08:16聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

不只是搶下法國網球公開賽女單冠軍戰的門票，還是女單「世界球后」爭奪賽，現今世界第一的羅馬尼亞女將哈蕾普（Simona Halep）昨天晚間的女單4強賽只用了1小時32分，就以6：1、6：4拍落曾獲法網冠軍的西班牙好手蒙奎露扎（Garbine Muguruza），收下首張女單冠軍賽門票，也確定在下周更新的世界排名仍穩坐世界第一的位置。

這是哈蕾普生涯第4次打進大滿貫決賽，也是第3度在法網闖進最終戰，她的對手將是從「美國內戰」中脫穎而出的去年美網女單冠軍的史蒂芬斯（Sloane Stephens），哈蕾普表示，自己應該不會改變任何戰術和打法，在最終戰仍會堅持自己的打法，「現在我對於大滿貫決賽有了更多的經驗，對此我感到十分平靜。」

將尋求法網女單衛冕的哈蕾普在4強賽後說：「我覺得我很享受這場比賽，也很開心獲得了最後的勝利，距離決賽還有兩天的時間，我會放鬆自己、保持一個冷靜的狀態，周六我們就會知道將要發生什麼了，我絕對會為每一分拚盡全力的。」

談到在冠軍戰的對手，哈蕾普認為自己和史蒂芬斯的球風非常相近，過去兩人曾7度交手，哈蕾普握有5勝2負的對戰優勢，「我們有過幾次交手，所以我知道這將是場艱難的比賽，當然這已經是大滿貫的決賽了，任何時候都不會是容易的，我會把更多的專注力放在自己身上，盡可能地不要慌亂，把自己的能力發會到極限。這是個很好的機會，同時也是的巨大的挑戰，希望我在比賽結束後能不留任何遺憾。」

另一場女單4強賽，則是重演去年美網決賽戲碼，史蒂芬絲以兩個6：4拍落同胞凱絲（Madison Keys），將與哈蕾普爭冠。

法網美網Garbine Muguruza

相關新聞

亞青田徑／郭姵妤擲銅 中華隊獎牌開張

2018-06-07 23:56

岱宇台中國際馬拉松 邊跑邊看熱門景點

2018-06-08 08:14

輪椅網球／女單二輪止步 漂亮寶貝吳宜珊再拚雙打

2018-06-07 19:45

網球／墨瑞草地回歸 美名將馬克安諾不看好

2018-06-07 18:39

亞青田徑／獎牌開張 郭姵妤女子鉛球掛銅

2018-06-07 16:54

NHL／史坦利盃 首都打趴金武士連3勝「聽牌」

2018-06-07 15:53

炎炎夏日 體驗「STC 立槳運動訓練營」沁涼一夏

2018-06-07 15:45

熱門文章

NBA／杜蘭特新高43分挫詹皇 勇士連霸只差1勝

2018-06-07 11:53

NBA／杜蘭特再現關鍵三分 詹皇：今年距離更遠

2018-06-07 12:52

杜蘭特的「喬丹級演出」 把騎士打入殞落國度

2018-06-07 12:00

MLB／差2出局沒勝投資格 陳偉殷退場怒摔東西

2018-06-07 10:30

NBA／對勇士不能犯錯 詹皇：否則就是9比0

2018-06-07 18:00

馬丁利的信任危機 陳偉殷罕見動怒

2018-06-07 10:50

NBA／勇士連兩年決賽3比0聽牌 聯盟史上首見

2018-06-07 18:08

NBA／讚柯瑞三分及時雨 杜蘭特：我就愛他這點

2018-06-07 16:13

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top