亞青田徑／郭姵妤擲銅 中華隊獎牌開張

2018-06-07 23:56 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 黃顯祐 ／日本岐阜報導



郭姵妤昨在亞青田徑賽奮力一擲獲得銅牌。 圖／中華田徑協會提供 分享 facebook

在媽媽及教練的見證下，屏北高中的郭姵妤昨天在第十八屆亞洲青年田徑錦標賽為中華隊率先在獎牌榜開張，以十四公尺七六在女子鉛球掛銅，賽後說，很開心能奪牌。

郭姵妤去年在曼谷亞洲青少年賽奪得一銀一銅，鉛球也是拿到第三，今年首次參加亞青賽，在鉛球項目再度站上領獎台，她說，在進大學前，能在亞青賽拿牌很高興，「但我到岐阜後感冒，肌肉痠痛，賽前有些擔心。」

雖未達成賽前擬定的十五公尺五十目標，但她六次試擲，除了第四次失敗，成績都在十四公尺五十以上，只是落差了一公尺，難免有些遺憾。

特別趕來為女兒加油的媽媽陳亘淋說，看到郭姵妤在亞青賽奪牌，非常開心。她表示，教練塗之侑也有來，但不好意思現身，「高中生涯最後一場國際賽，我們都來為她加油。」在屏東縣崇文國中啟蒙郭姵妤練鉛球的塗之侑，在郭姵妤屏北高中三年期間，每天中午去載她回母校練習，媽媽說教練的用心沒話說。

郭姵妤接著就讀台灣體大，將接受「鉛球王子」張銘煌的指導，郭姵妤說，銘煌教練是偶像，「我希望成績可以更上層樓。」她未來目標是成為奧運國手。

男子十項全能，昨天比完前五項，日前也是感冒半個月的王晨佑，以三七八七分暫居領先，教練楊清隆說，首日表現還不錯，今天除了奪金，也希望達世青賽參賽標準七三○○分。上屆王晨佑在亞青賽獲得銀牌。