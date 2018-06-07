親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
籃球
林書豪專區

持續更新／新北三重驚傳槍響 嫌犯主動交出手槍和子彈

足球／紀錄片揭迦納足壇收賄醜聞 震撼足協

2018-06-07 21:56中央社 迦納首都阿克拉7日綜合外電報導

一名臥底記者拍攝的紀錄片，揭露西非國家迦納的足壇賄賂醜聞，震撼迦納足球協會。片中可見，包括會長在內的協會高層疑似提議收賄，金額達數千萬美元。

法新社報導，化名艾納斯（Anas Aremeyaw Anas）的調查記者拍攝的紀錄片「12號球員」（Number 12，暫譯），昨天在迦納首都阿克拉（Accra）對外交人員和政治人物舉行試映會。

迦納足球協會（Ghana Football Association）會長尼安塔奇（Kwesi Nyantakyi）被拍到，向假扮投資人的臥底記者提議賺錢機會。他向對方要求1100萬美元（約新台幣3億3000萬元），以協助賄賂重要政府官員，來取得標案。

紀錄片還拍到，其他迦納足協的高層也收賄，以影響多個國家隊伍選手選拔。另有15名裁判疑似僅收取100美元（約新台幣3000元）賄款，便操控迦納足球甲級聯賽（Ghana Premier League）的比賽結果，他們的助手則收賄50美元。

這部影片是艾納斯歷經2年調查所完成。他早前因披露迦納司法界貪汙情況，而為人所知。

由於迦納總統阿庫佛艾杜（Nana Akufo-Addo）曾抱怨尼安塔奇盜用他和總統辦公室的名號，迦納警方曾對迦納足協進行調查，並偵訊尼安塔奇，但警方訊後已將他飭回，等待進一步調查結果。

真實身分嚴格保密的艾納斯本週稍早表示，他雖因最新揭發的事件而接獲死亡威脅，但承諾將繼續從事臥底調查。

相關新聞

網球／墨瑞草地回歸 美名將馬克安諾不看好

2018-06-07 18:39

亞青田徑／獎牌開張 郭姵妤女子鉛球掛銅

2018-06-07 16:54

NHL／史坦利盃 首都打趴金武士連3勝「聽牌」

2018-06-07 15:53

炎炎夏日 體驗「STC 立槳運動訓練營」沁涼一夏

2018-06-07 15:45

輪椅網球／ITF永達盃7日開打 10國好手較勁

2018-06-06 19:11

足球／富比世百大收入運動員 3足球巨星強壓LBJ

2018-06-06 17:01

輕鬆玩行銷賽事玩品牌 體育署辦理主題式研習

2018-06-06 16:44

熱門文章

NBA／杜蘭特新高43分挫詹皇 勇士連霸只差1勝

2018-06-07 11:53

NBA／杜蘭特再現關鍵三分 詹皇：今年距離更遠

2018-06-07 12:52

MLB／差2出局沒勝投資格 陳偉殷退場怒摔東西

2018-06-07 10:30

杜蘭特的「喬丹級演出」 把騎士打入殞落國度

2018-06-07 12:00

馬丁利的信任危機 陳偉殷罕見動怒

2018-06-07 10:50

NBA／對勇士不能犯錯 詹皇：否則就是9比0

2018-06-07 18:00

MLB／馬林魚輕取紅雀 教頭不給陳偉殷勝投資格

2018-06-07 10:13

MLB／馬丁利零容忍對待 陳偉殷球衣越穿越重

2018-06-07 11:11

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top