足球／紀錄片揭迦納足壇收賄醜聞 震撼足協

2018-06-07 21:56 中央社 迦納首都阿克拉7日綜合外電報導



一名臥底記者拍攝的紀錄片，揭露西非國家迦納的足壇賄賂醜聞，震撼迦納足球協會。片中可見，包括會長在內的協會高層疑似提議收賄，金額達數千萬美元。

法新社報導，化名艾納斯（Anas Aremeyaw Anas）的調查記者拍攝的紀錄片「12號球員」（Number 12，暫譯），昨天在迦納首都阿克拉（Accra）對外交人員和政治人物舉行試映會。

迦納足球協會（Ghana Football Association）會長尼安塔奇（Kwesi Nyantakyi）被拍到，向假扮投資人的臥底記者提議賺錢機會。他向對方要求1100萬美元（約新台幣3億3000萬元），以協助賄賂重要政府官員，來取得標案。

紀錄片還拍到，其他迦納足協的高層也收賄，以影響多個國家隊伍選手選拔。另有15名裁判疑似僅收取100美元（約新台幣3000元）賄款，便操控迦納足球甲級聯賽（Ghana Premier League）的比賽結果，他們的助手則收賄50美元。

這部影片是艾納斯歷經2年調查所完成。他早前因披露迦納司法界貪汙情況，而為人所知。

由於迦納總統阿庫佛艾杜（Nana Akufo-Addo）曾抱怨尼安塔奇盜用他和總統辦公室的名號，迦納警方曾對迦納足協進行調查，並偵訊尼安塔奇，但警方訊後已將他飭回，等待進一步調查結果。

真實身分嚴格保密的艾納斯本週稍早表示，他雖因最新揭發的事件而接獲死亡威脅，但承諾將繼續從事臥底調查。