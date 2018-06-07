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網球／墨瑞草地回歸 美名將馬克安諾不看好

2018-06-07 18:39聯合報 記者曾思儒╱即時報導

墨瑞。 歐新社
墨瑞。 歐新社
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前美國名將馬克安諾退役後轉任球評，他今天受訪指出，雖期待看到英國前「世界球王」今年溫布頓回歸，但也直白警告，已經從英國「一哥」退位的墨瑞，傷後復出要面臨許多嚴峻挑戰。

墨瑞去年溫布頓8強止步後就再沒出賽紀錄，31歲的他年初進行手術，原本計畫草地賽季回歸，但本周又宣布退出荷蘭羅斯馬倫草地賽，皇后草地賽也可能缺陣，就連溫布頓能否如期參賽，現在都要打上問號。

馬克安諾接受英國媒體體訪問時提到，墨瑞仍熱愛網球，回歸是遲早問題，「但我也確信，若是他復出，他會了解該做些什麼，如果還不復出，這也會是段很辛苦的旅程。」59歲的他提到，過往自己也有過臀傷問題，知道當其他選手都在努力，自己卻無能為力的無奈感。

生涯握有7座大滿貫的馬克安諾認為，墨瑞必須不去在意外界看法，「你一要告訴自己值得繼續下去的理由，你仍以一種方式投入熱愛的運動，但你的狀態又不若過去的好。」他強調，並非認為墨瑞無法回到巔峰，自己也不清楚接續會發生什麼事，但傷後復出絕對是段辛苦過程。.

包括「瑞士特快車」費德勒，現任球王「西班牙蠻牛」納達爾和塞爾維亞前球王約克維奇等網壇「F4」都曾和傷勢共處，但馬克安諾認為每個球員狀態不同，無法和墨瑞相提並問，「沒人知道會如何，一整年，這是很長的時間。」

墨瑞溫布頓納達爾

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