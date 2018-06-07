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法網／雨勢攪局 男單四強名單再等等

2018-06-07 08:20聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

法網因雨延賽。 美聯社
法網因雨延賽。 美聯社
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法國網球公開賽昨天進行第11天賽程，決定最後兩張4強門票的男單8強賽都因雨被迫中斷，尋求法網男單第11冠的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），昨天與阿根廷170公分「小巨人」舒沃茲曼（Diego Sebastian Schwartzman）的比賽，打到第二盤後段，又因雨勢變大而二度中斷，最後大會宣布比賽順延。

去年以一盤未失之姿奪下法網第10座男單冠軍的納達爾，今年再度前來尋求連霸，且要挑戰史無前例的法網男單第11冠，不過昨天面對阿根廷「小巨人」舒沃茲曼卻在第一盤以4：6率先讓出，也中斷他法網連勝37盤的紀錄。

過去納達爾與舒沃茲曼生涯5度交手，都是由納達爾取得勝利，昨天兩人在法網男單8強賽進行生涯第6度交手， 舒沃茲曼開賽就展現氣勢，面對世界球王毫無畏懼。首盤納達爾的5個發球局幾乎都處於落後局面並都面臨破發點，3度遭對手突破發球局，以4：6讓出首盤，也讓他在法網連勝37盤的紀錄中斷。

次盤納達爾的發球局仍無法順利保住，前5局打完以2：3落後舒沃茲曼，不過就在此時雨勢逐漸加大，暫停約1個小時後恢復比賽，納達爾趁機連搶3局，反倒取得5：3領先，不過就在第9局納達爾取得30：15領先時，比賽再度因雨暫停，最終大會宣布比賽順延至第12天的比賽日。

另一場男單8強賽同樣受到雨勢影響，克羅埃西亞好手希利奇（Marin Cilic）和阿根廷長人迪爾波卓（Juan Martin del Potro）的比賽也因雨勢二度中斷，比賽進行到首盤「搶七」的5：5。

納達爾法網巨人

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