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足球／富比世百大收入運動員 3足球巨星強壓LBJ

2018-06-06 17:01聯合報 記者林宋以情╱即時報導

C羅(右)、梅西(左)。 歐新社資料照片
C羅(右)、梅西(左)。 歐新社資料照片
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美國商業雜誌《富比世》（Forbes）今日公布年度全球運動員百大收入排行榜，即將在俄羅斯世足賽為祖國領銜出征的3大球星，阿根廷梅西（Lionel Messi）、葡萄牙C羅（Cristiano Ronaldo）以及巴西內馬爾（Neymar）都名列前5，已退役拳擊明星梅威瑟（Floyd Mayweather）高居榜首，騎士「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）則落居第6。

此排行榜涵括11種運動種類，NBA球星囊括百大中40人占最大宗，其中以8550萬美金的「詹皇」為首，美式足球員則占了18人居次，棒球14人、足球9人。

巴塞隆納超級球星梅西去年進帳1.11億美金（約新台幣33.2億元），仍不敵去年與麥葛雷格（Conor McGregor）在「世紀之戰」狂撈2.85億美金（約新台幣85.26億元）的梅威瑟，有可能在今年告別豪門皇馬球星Ｃ羅則以1.08億美金位居第3，內馬爾排名第5，網球最佳代表則為居第7的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）。

遺憾的是，今年百大收入清一色為男性運動員，去年唯一入選的23座大滿貫賽冠軍小威廉絲（Serena Williams），也因產後暫別賽場數個月而缺席，是自2010年後首次排行榜中看不見女性運動員。

小威廉絲梅西內馬爾

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