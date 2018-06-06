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法網／不敵義大利黑馬 約克維奇可能缺席溫布頓

2018-06-06 10:12聯合報 記者曾思儒╱即時報導

世界排名72的義大利黑馬切奇納多（Marco Cecchinato）成為今年法網最大驚奇，他第4輪拍下排第8種子的比利時好手葛芬（David Goffin）已寫代表作，今天凌晨再以6：3、7：6（7：4）、1：6、7：6（13：11）擊敗前年冠軍約克維奇Novak Djokovic），成為19年來排名最低的法網4強成員。

25歲的切奇納多4月底剛以「幸運落敗者」之姿在匈牙利公開賽奪冠，法網才是他生涯第5場大滿貫；來到巴黎前，他大滿貫勝場還沒開張過，今天凌晨的勝利讓他驚奇之旅延續，且寫下40年來首位站上法網4強的義大利球員紀錄。

追平前輩巴拉薩堤（Corrado Barazzutti）1978年締造的法網4強成績，切奇納多欣喜寫在臉上，「我非常、非常開心，當我在大滿貫拿下第一勝，我感覺很不錯，一場一場下來，我感覺下一輪也可以拿下，這對我是很特別的時刻。」

生涯握有12座大滿貫金盃的約克維奇，前年就是在法網完成生涯「全滿貫」，但這座2016年的紅土金盃入袋後，他大滿貫冠軍數就停滯；且他生涯雖已累積68座巡迴賽冠軍，但前年法網奪冠後，兩年來只再進帳4冠，績效遠不如過往。

無緣最後4強，排20種子的小約以「可惜」形容落敗，「大滿貫的任何失利都很不容易，尤其是在幾個月的重建後，我認為有絕佳機會至少再向前一步，但卻不如預期。」他承認有些心碎，「但這也不是我生涯最痛的一役，向對手獻上祝福和擁抱對我從來不容易，不過他值得這場勝利。」

賽後記者會上，小約還拋出震撼彈，身為3度溫布頓冠軍的他多次表示，現在對下一步還沒有答案，「我不知道是否會參加草地賽事，這時刻我必須先好好思考網球。」

約克維奇在法網8強賽落敗。路透
約克維奇在法網8強賽落敗。路透
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法網約克維奇Novak Djokovic

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