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法網／小威退賽世紀對決破局 莎娃表示遺憾

2018-06-05 10:04聯合報 記者曾思儒╱即時報導

小威廉絲宣布因傷退賽，與莎拉波娃對決成泡影。路透
小威廉絲宣布因傷退賽，與莎拉波娃對決成泡影。路透
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法網女單第4輪原本要上演眾所期待的世紀對決，但比賽還沒開始，產後復出的美國名將小威廉絲（Serena Williams）卻無預警宣布退賽，直接送俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）晉級8強。

對戰22次交手暫緩，小威解釋，自己胸肌傷勢連帶影響手臂，發球完全受影響，「所以我會進行MRI檢查，我會先留在這就醫，盡可能進行檢查，直到結果出爐前，我不會知道溫布頓會如何。」

今年法網是小威去年9月產女後的第一場大滿貫，她曾3度在紅土大滿貫封后，莎娃則是2012年和14年的冠軍得主，15年止步第四輪，16年因禁賽缺席；兩名女將都是重返紅土大滿貫，原本世紀對決堪稱女單最熱話題，無奈小威先退出戰局，莎娃想終結橫跨14年的對戰18連敗，只能再等一會兒。

「我已經盡一切的努力，所以這真的很讓人失望。」這是小威的退出心得。

她去年產女後，只在年底打一場表演賽，今年聯邦盃和姊姊大威廉絲（Venus Williams）攜手，打響正式復出第一戰，但法網前也不過在印地安泉和邁阿密打了4場比賽，強度不比法網的6天6戰。

單、雙打都結束賽程的小威表示，以如此方式和紅土賽場道別雖難受，「但我也對自己、我的教練和團隊承諾，如果不能至少恢復6成或5成，我或許就不該比賽，現實面就是我無法好好發球，這也許是個跡象，要我好好休息，我會保持積極，試著恢復，避免狀況惡化。」

今年溫布頓將於7月2日登場，小威能否回歸還是未知數，不過2004年她和莎娃的決賽交鋒也是草地大滿貫經典賽事之一，當時年僅17歲的莎娃拍下小威登頂，這一戰也被視為兩人關心惡化的起點，莎娃之前發行自傳時也沒漏掉這段成年過往，稱小威對於被「又瘦又年輕」的對手擊敗十分屈辱，她甚至聽到小威告訴朋友「我不會再輸給那小婊子」。

兩人前一度交手是2016年澳網，相隔2年的再度對決破局，莎娃表示遺憾，「我很期待和小威碰頭，很失望她退出比賽，祝福她早日康復，盡快回到巡迴賽戰場。」

兵不血刃晉級8強的莎娃，下戰將和西班牙前球后、大會第3種子蒙奎露扎（Garbine Muguruza）爭4強門票。

莎拉波娃對小威退賽表示遺憾。美聯社
莎拉波娃對小威退賽表示遺憾。美聯社
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小威廉絲法網大威廉絲

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