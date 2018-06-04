田徑／為亞青賽做最後衝刺 總教練：目標至少5金

2018-06-04 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



第18屆亞洲青年田徑錦標賽將在6月7日在日本岐阜舉行，中華隊先在5月28日前往靜岡進行移地訓練，經過這幾天的訓練後，全隊也在今天抵達比賽地的下榻飯店，為比賽作最後準備。中華隊總教練林清光表示，有信心達到賽前協會設定的5面金牌的目標，「不過我認為我們有機會面可以突破這個成績。」

為了備戰7日起展開的亞青賽，中華代表團33名選手和11名教練在上月底就先前往靜岡進行移地訓練，經過這幾天的訓練後，選手也逐漸適應當地的天氣。日本當地白天氣溫約攝氏27、8度，非常適合選手進行比賽，選手也繼續將狀態再往上提升。中華田徑協會預估這次中華隊至少能有5面金牌的目標，不過經過這幾天的訓練後，林清光認為，看過各國選手的成績後，有機會可以突破協會設定的目標。

林清光說：「這次我們有11位教練，針對每位教練的專長進行分組、做不同的訓練，選手這幾天訓練的狀況都還不錯。王景成秘書長有給我們設定一些目標，但為了不給我們太大壓力，保守只設定5面金牌，不過選手也很有信心，我相信有機會可以再突破5金的目標。」