田徑／為亞青賽做最後衝刺 總教練：目標至少5金
第18屆亞洲青年田徑錦標賽將在6月7日在日本岐阜舉行，中華隊先在5月28日前往靜岡進行移地訓練，經過這幾天的訓練後，全隊也在今天抵達比賽地的下榻飯店，為比賽作最後準備。中華隊總教練林清光表示，有信心達到賽前協會設定的5面金牌的目標，「不過我認為我們有機會面可以突破這個成績。」
為了備戰7日起展開的亞青賽，中華代表團33名選手和11名教練在上月底就先前往靜岡進行移地訓練，經過這幾天的訓練後，選手也逐漸適應當地的天氣。日本當地白天氣溫約攝氏27、8度，非常適合選手進行比賽，選手也繼續將狀態再往上提升。中華田徑協會預估這次中華隊至少能有5面金牌的目標，不過經過這幾天的訓練後，林清光認為，看過各國選手的成績後，有機會可以突破協會設定的目標。
林清光說：「這次我們有11位教練，針對每位教練的專長進行分組、做不同的訓練，選手這幾天訓練的狀況都還不錯。王景成秘書長有給我們設定一些目標，但為了不給我們太大壓力，保守只設定5面金牌，不過選手也很有信心，我相信有機會可以再突破5金的目標。」
其中林清光評估，包含女子跳高、女子標槍、女子撐竿跳及男、女子全能運動都是奪金的大熱門，此外，林清光也認為男子110公尺跨欄的盧浩華、女子100公尺跨欄也都有機會衝擊金牌。「女子撐竿跳的吳家如上月在泰國公開賽才跳出4公尺20的全國紀錄，只要狀況維持得好、不出意外的話金牌是沒問題的，女子標槍李慧君才剛在國邀賽擲出56公尺50打破全國紀錄並達亞運標，奪金大熱門。」
留言