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國殤高球賽／推桿加把勁 伍茲有機會奪冠

2018-06-04 17:11世界日報 體育新聞組╱綜合報導

並列第23 伍茲推桿要再加油 美聯社
並列第23 伍茲推桿要再加油 美聯社
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國殤高球賽3日順利落幕，老虎伍茲（Tiger Woods）這個周末帶給大家許多驚喜，第3輪一度並列領先，最後一輪一出發就拿下小鳥，可惜沒能掌握推桿表現，最後一輪繳出平標準桿的72桿，最後以總桿279桿（-9）拿下並列第23名，和冠軍德尚布（Bryson DeChambeau）差距為6桿。

伍茲是這項賽事史上最多冠軍球員（5冠），上一冠是2012年，上一次參賽是2015年（第71名）。這次是經歷4次腰部手術後首度參加這場賽事，作為兩周後美國公開賽的熱身戰，伍茲4輪繳出72-67-68-72成績，第2、第3輪都有獵下一支老鷹，各方面表現不錯的伍茲其實有機會打出問鼎冠軍的成績。

伍茲賽後表示：「這周我有幾輪能夠打出更低的成績，整體來說，要參加美國公開賽的水準是有的，這是個令人感到正面的消息，尤其是那個場地更需要開球精準。」不過伍茲也提到：「我的推桿得打得更好，這周我覺得球跑走的路線沒有很好，有點抓不太到果嶺的感覺。」

伍茲已經注意到離冠軍不遠了，推桿是他突破5年來冠軍荒的最大阻礙，這周他錯失了7球5呎內短推，在打完4輪的73名選手中，伍茲的推桿數是倒數第2多的。除此之外，包括開球距離和進攻果嶺數據伍茲都是排名第1。

除了和爭冠行列擦身而過，伍茲也錯失了世界排名大幅上升的基會，目前世界排名第83的伍茲，如果這場前3名完賽的話，就能重返世界前50，才能夠參加8月初的普利司通邀請賽，挑戰個人在這項賽事的第9冠，伍茲把這個視作大目標。

伍茲美國公開賽

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